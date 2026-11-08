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Otomotif

Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed. Cuma Diproduksi 500 Unit, Tenaganya Tembus 223 HP

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Penulis: Yosep Awaludin
Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed. hadir dengan mesin V4 1.099 cc bertenaga 220 HP, komponen serat karbon, dan teknologi aerodinamika Leg Wings. (Foto: Google)
Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed. hadir dengan mesin V4 1.099 cc bertenaga 220 HP, komponen serat karbon, dan teknologi aerodinamika Leg Wings. (Foto: Google)

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RADAR BOGOR — Teknologi balap MotoGP kini semakin dekat dengan motor produksi jalan raya. Hal itu ditunjukkan Aprilia melalui peluncuran RSV4 Obscure Spe.Ed. di ajang EICMA 2026.

Superbike edisi terbatas ini hadir dengan sejumlah peningkatan teknis hasil pengembangan bersama Aprilia Racing, mulai dari perangkat aerodinamika berbahan karbon hingga sektor kaki-kaki kelas premium.

Tidak sekadar menawarkan tampilan eksklusif, motor ini dirancang untuk memberikan kemampuan lebih optimal ketika digunakan di lintasan balap.

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Aprilia membekalinya dengan Carbon Leg Wings, pelek serat karbon BST, serta suspensi Öhlins dengan pengaturan mekanis.

Dikutip dari kanal YouTube @motoit, Aprilia hanya akan memproduksi RSV4 Obscure Spe.Ed. sebanyak 500 unit di seluruh dunia.

Setiap motor memiliki nomor produksi khusus yang menjadikannya semakin istimewa bagi kolektor maupun pencinta superbike.

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Mengadopsi Teknologi Aerodinamika MotoGP

Sektor aerodinamika menjadi salah satu bagian yang mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangan Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed.

Pabrikan asal Italia tersebut menghadirkan Carbon Leg Wings yang dirancang berdasarkan pengalaman Aprilia Racing dalam mengembangkan teknologi motor MotoGP.

Perangkat aerodinamika tersebut memiliki fungsi utama untuk menambah gaya tekan ke bawah atau downforce pada bagian belakang motor.

Aprilia mengklaim teknologi ini mampu meningkatkan downforce belakang hingga 20 persen.

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Editor : Yosep Awaludin
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