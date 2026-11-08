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Otomotif

Toyota Vellfire 2010 Direstorasi Rp30 Juta, MPV Mewah Ini Masih Menarik di Bawah Rp200 Juta

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Penulis: Yosep Awaludin
Tampilan memikat MPV kelas atas Toyota Vellfire Z 2010 yang memadukan desain eksterior mengotak (boxy) nan gagah, siluet bodi bongsor yang menjanjikan kelapangan. (Foto: YouTube Benz / Spencer Hoky)
Tampilan memikat MPV kelas atas Toyota Vellfire Z 2010 yang memadukan desain eksterior mengotak (boxy) nan gagah, siluet bodi bongsor yang menjanjikan kelapangan. (Foto: YouTube Benz / Spencer Hoky)

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RADAR BOGOR - Memiliki mobil MPV mewah dengan kenyamanan kelas atas tidak selalu harus mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah. Di pasar mobil bekas, Toyota Vellfire Z keluaran 2010 masih menjadi salah satu pilihan menarik. 

Salah satu unit yang mencuri perhatian diperlihatkan melalui ulasan kanal YouTube Benz Spencer Hoky. Toyota Vellfire bermesin 2.400 cc tersebut memiliki odometer sekitar 160.000 kilometer.

Menariknya, mobil Toyota Vellfire berkelir abu-abu ini berasal dari pemilik pertama di kawasan Jakarta Selatan.

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Meski usianya sudah mencapai 16 tahun, kondisi kendaraan tersebut masih cukup istimewa.

Sebelum diserahkan kepada pemilik berikutnya, seorang dokter di Lampung, mobil ini terlebih dahulu menjalani serangkaian perbaikan dan restorasi dengan biaya lebih dari Rp30 juta.

Restorasi Toyota Vellfire 2010 Habiskan Lebih dari Rp30 Juta

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Upaya mengembalikan kondisi Toyota Vellfire ini tidak hanya sebatas mempercantik tampilan eksterior.

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Sejumlah komponen penting turut mendapatkan perhatian agar performa mesin dan kenyamanan berkendara kembali optimal.

Salah satu pekerjaan utama dalam proses restorasi tersebut adalah mengganti balancer shaft secara keseluruhan atau satu gelondong.

Komponen ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan putaran mesin agar tetap halus.

Apabila balancer shaft mengalami keausan akibat pemakaian dalam jangka panjang, getaran mesin bisa meningkat dan suara yang dihasilkan menjadi lebih kasar.

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Editor : Yosep Awaludin
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