Tarikan Toyota Innova Bensin Mulai Berat? Ini 5 Penyebab dan Cara Mengatasinya

RADAR BOGOR – Toyota Innova bensin dikenal sebagai salah satu mobil keluarga yang menawarkan kenyamanan dan performa mesin cukup tangguh.

Namun, seiring bertambahnya usia kendaraan dan intensitas pemakaian, performa Toyota Innova bisa mengalami penurunan.

Salah satu keluhan yang sering muncul adalah tarikan mesin terasa berat, akselerasi kurang responsif, hingga kesulitan mendapatkan tenaga ketika melewati tanjakan.

Advertisement Kondisi tersebut tidak selalu menandakan adanya kerusakan serius pada mesin. Dalam sejumlah kasus, penurunan tenaga justru dipicu oleh komponen pendukung pembakaran dan sistem suplai bahan bakar yang kotor atau sudah melewati masa pemakaian optimal.

Mengutip ulasan teknis dari kanal YouTube Axle Reo, terdapat lima komponen yang perlu diperiksa ketika Toyota Innova bensin mulai kehilangan tenaga.

Pemeriksaan dan perawatan pada bagian-bagian tersebut bisa menjadi langkah awal untuk mengembalikan performa kendaraan.

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Berikut lima penyebab tarikan Toyota Innova bensin terasa berat beserta cara mengatasinya.

1. Busi Aus Membuat Pembakaran Tidak Maksimal

Busi menjadi salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan proses pembakaran di dalam mesin.

Komponen ini bertugas menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar.

Namun, pemakaian dalam jangka panjang dapat menyebabkan elektroda busi terkikis.