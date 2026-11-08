Jangan Asal Ganti Busi! Ini Penyebab Honda Astrea Grand Terus Basah Oli

RADAR BOGOR – Mengganti busi berkali-kali tetapi Honda Astrea Grand tetap sulit dinyalaka? Pemilik motor ini perlu mewaspadai kemungkinan adanya kebocoran oli mesin menuju ruang bakar.

Kondisi ini bisa dikenali dari busi yang terus basah, permukaannya menghitam, hingga muncul kerak berminyak pada bagian elektroda.

Masalah tersebut tidak selalu berkaitan dengan setelan karburator yang terlalu boros bahan bakar.

Advertisement Cairan yang membasahi busi perlu diperiksa terlebih dahulu karena bisa berasal dari bensin maupun oli mesin. Keduanya memiliki penyebab dan cara penanganan yang berbeda.

Pada Honda Astrea Grand, kebocoran oli menuju ruang bakar dapat dipicu oleh beberapa komponen yang mulai mengalami keausan, seperti sil katup, bosh klep, hingga paking kepala silinder.

Mengutip pembahasan teknis dari kanal YouTube Keluarga Otomotif, terdapat sejumlah bagian yang perlu diperiksa ketika busi Astrea Grand terus basah oleh oli. Berikut penjelasan penyebab sekaligus langkah penanganannya.

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1. Kenali Ciri Busi Basah Bensin dan Busi Basah Oli

Sebelum melakukan pembongkaran mesin, pemilik Honda Astrea Grand perlu memastikan jenis cairan yang menempel pada busi.

Sebab, busi basah akibat bensin memiliki karakteristik berbeda dibandingkan busi yang terkena oli.

Apabila penyebabnya adalah bensin, permukaan busi biasanya terlihat basah dan mengeluarkan aroma bahan bakar yang cukup kuat.

Kondisi tersebut bisa terjadi karena campuran bensin terlalu kaya atau proses pembakaran tidak berlangsung secara sempurna.