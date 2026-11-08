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Otomotif

Mobil Matik Menghentak saat Masuk D atau R, Bisa Jadi Ini Penyebabnya

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Penulis: Yosep Awaludin
Mekanik melakukan pemeriksaan sistem transmisi otomatis, penggantian filter oli matik baru, serta pembersihan serpihan gram besi pada magnet penampung bawah mobil. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)
Mekanik melakukan pemeriksaan sistem transmisi otomatis, penggantian filter oli matik baru, serta pembersihan serpihan gram besi pada magnet penampung bawah mobil. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)

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RADAR BOGOR – Perpindahan tuas transmisi otomatis yang disertai hentakan atau bunyi “jedug” bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sistem girboks mobil.

Kondisi ini kerap membuat pemilik kendaraan khawatir, terutama jika terjadi pada mobil harian seperti Toyota Avanza.

Tak sedikit pengemudi yang langsung membayangkan biaya perbaikan besar karena mengira transmisi harus dibongkar total atau menjalani overhaul.

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Padahal, gejala transmisi matik yang terasa menyentak saat tuas dipindahkan dari posisi Netral (N) ke Drive (D) atau Reverse (R) tidak selalu menandakan kerusakan berat.

Berdasarkan penjelasan teknis dari kanal YouTube Dokter Mobil Indonesia, terdapat sejumlah pemeriksaan dan penanganan awal yang bisa dilakukan sebelum memutuskan membongkar komponen internal transmisi.

1. Kenali Penyebab Transmisi Matik Mengalami Hentakan

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Pada transmisi otomatis konvensional, munculnya sentakan atau bunyi keras ketika perpindahan posisi tuas umumnya berkaitan dengan dua kemungkinan penyebab.

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Pertama, sirkulasi tekanan oli transmisi mengalami keterlambatan. Kondisi ini bisa terjadi ketika kualitas fluida sudah menurun atau oli tercampur kotoran.

Akibatnya, proses perpindahan gigi dan pembentukan tekanan hidrolik tidak berlangsung secara optimal sehingga menimbulkan hentakan.

Kedua, gangguan pada komponen solenoid. Bagian ini berfungsi mengatur aliran oli di dalam sistem transmisi.

Apabila solenoid mengalami keausan atau kerusakan, pengaturan tekanan dan aliran fluida bisa terganggu.

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Editor : Yosep Awaludin
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