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Otomotif

Roda Belakang Honda Revo dan Supra Goyang? Ini Cara Mengatasi Rumah Laher Tromol Oblak

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi membuat dudukan untuk laher 6201. (Foto: Youtube: @dian_motor)
Ilustrasi membuat dudukan untuk laher 6201. (Foto: Youtube: @dian_motor)

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RADAR BOGOR – Roda belakang motor yang terasa longgar atau bergoyang saat dikendarai jangan dianggap sepele.

Selain mengurangi kenyamanan, kondisi tersebut dapat mengganggu kestabilan kendaraan.

Salah satu pemicunya adalah rumah laher atau dudukan bearing pada tromol belakang yang mengalami keausan sehingga tidak lagi mampu mencengkeram bearing dengan kuat.

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Persoalan ini bisa terjadi pada sejumlah motor bebek, termasuk Honda Revo dan Honda Supra series.

Mengganti bearing dengan komponen baru belum tentu menyelesaikan masalah apabila bagian dudukannya sudah aus.

Terlebih jika dinding rumah bearing mengalami keretakan, posisi laher berisiko semakin tidak stabil.

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Sebagian pemilik kendaraan terkadang mencoba mengatasi kelonggaran tersebut dengan menyisipkan potongan kaleng sebagai ganjalan.

Namun, cara ini bukan solusi permanen karena beban dan getaran roda berpotensi membuat dudukan semakin rusak.

Dikutip dari ulasan teknis kanal YouTube Dian Motor, terdapat alternatif perbaikan rumah laher tromol belakang yang oblak dengan memanfaatkan bearing tambahan tipe 6201.

 Metode ini menggunakan rongga di bagian dalam tromol sebagai tempat dudukan bearing sekunder.

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Editor : Yosep Awaludin
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