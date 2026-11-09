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Otomotif

Kenali 5 Tanda Fan Belt Mobil Rusak, Dampaknya Bisa Bikin Kendaraan Mogok

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi pentingnya merawat fan belt atau tali kipas pada mobil. (Foto : google)
Ilustrasi pentingnya merawat fan belt atau tali kipas pada mobil. (Foto : google)

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RADAR BOGOR – Pemilik kendaraan mobil perlu memperhatikan kondisi fan belt atau tali kipas yang berada di ruang mesin. 

Meski bentuknya hanya berupa sabuk berbahan karet, fan belt memiliki peran penting dalam menunjang kinerja sejumlah perangkat kendaraan.

Fan belt berfungsi menyalurkan tenaga putaran mesin untuk menggerakkan berbagai komponen pendukung, seperti alternator, kompresor AC, power steering, hingga water pump.

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Apabila mengalami kerusakan atau putus, kinerja komponen-komponen tersebut dapat terganggu.

Bahkan, kerusakan fan belt yang tidak segera ditangani berpotensi menyebabkan masalah serius, mulai dari aki tekor, mesin mengalami overheat, hingga mobil mogok di tengah perjalanan.

Lantas, apa saja fungsi fan belt dan dampak yang ditimbulkan jika komponen tersebut mengalami kerusakan? Berikut penjelasannya seperti dikutip dari laman Suzuki Indonesia.

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Fungsi Fan Belt pada Mesin Mobil

Fan belt atau tali kipas merupakan komponen berbentuk sabuk yang menghubungkan poros engkol (crankshaft) dengan sejumlah puli penggerak pada mesin mobil.

Ketika mesin dihidupkan, poros engkol akan menghasilkan putaran yang kemudian diteruskan melalui belt untuk menggerakkan komponen lainnya. Salah satu perangkat yang mendapatkan tenaga putaran tersebut adalah alternator.

Alternator memiliki tugas menghasilkan energi listrik untuk mengisi aki sekaligus menyuplai kebutuhan kelistrikan kendaraan.

Selain itu, putaran belt juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan sejumlah komponen pendukung, seperti kompresor AC, power steering, dan water pump, bergantung pada desain sistem penggerak masing-masing kendaraan.

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Editor : Yosep Awaludin
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