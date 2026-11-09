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Otomotif

Asap Knalpot Mobil Bau Menyengat? Kenali 4 Penyebab dan Cara Mengatasinya

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi asap knalpot mengeluarkan bau menyengat. (Foto : google)
Ilustrasi asap knalpot mengeluarkan bau menyengat. (Foto : google)

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RADAR BOGOR – Munculnya bau menyengat dari asap knalpot mobil tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.

Kondisi knalpot mobil tersebut bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sejumlah komponen kendaraan, mulai dari sistem pembakaran hingga bagian mesin.

Selain mengurangi kenyamanan selama berkendara, asap knalpot yang mengeluarkan aroma tidak normal juga berpotensi mengganggu pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Terlebih jika bau tersebut sampai masuk ke dalam kabin mobil.

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Seiring perkembangan industri otomotif, pilihan merek dan model mobil semakin beragam.

Namun, apa pun jenis kendaraan yang digunakan, perawatan secara rutin tetap menjadi hal penting untuk menjaga performanya.

Kendaraan yang mendapatkan perawatan tepat akan memiliki komponen yang bekerja lebih optimal sehingga risiko munculnya berbagai gangguan dapat diminimalkan.

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Lantas, apa saja penyebab asap knalpot mobil mengeluarkan bau tidak sedap dan bagaimana cara mengatasinya? Berikut ulasannya seperti dikutip dari Garasi.id.

Penyebab Asap Knalpot Mobil Mengeluarkan Bau Menyengat

Mobil terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing.

Apabila salah satu bagian mengalami kerusakan, dampaknya dapat memengaruhi kinerja kendaraan secara keseluruhan.

Salah satu gejala yang bisa menjadi petunjuk adanya masalah pada mobil adalah perubahan aroma asap yang keluar dari knalpot.

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Editor : Yosep Awaludin
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