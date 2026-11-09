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Otomotif

7 Tips Merawat Datsun GO dan GO+ agar Tetap Prima, Jangan Abaikan Komponen Ini

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi perawatan mobil Datsun GO dan Datsun GO+. (Foto : google)
Ilustrasi perawatan mobil Datsun GO dan Datsun GO+. (Foto : google)

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RADAR BOGOR – Memiliki mobil yang sudah berusia beberapa tahun bukan berarti harus mengorbankan kenyamanan dan performa saat berkendara.

Salah satunya Datsun GO dan Datsun GO+ yang masih bisa diandalkan untuk menunjang mobilitas sehari-hari selama mendapatkan perawatan secara tepat.

Meski tergolong kendaraan yang sudah cukup lama beredar di pasaran, kondisi Datsun GO maupun GO+ tetap dapat dipertahankan agar nyaman digunakan dan tidak mudah mengalami gangguan ketika berada di perjalanan.

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Menariknya, menjaga kondisi mobil tidak selalu harus dilakukan dengan membawanya ke bengkel.

Pemilik kendaraan juga bisa melakukan sejumlah pemeriksaan sederhana secara mandiri di rumah.

Mulai dari memastikan volume oli mesin mencukupi, memeriksa kondisi ban, hingga memperhatikan sistem pendingin kendaraan.

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Langkah-langkah tersebut penting untuk membantu menjaga performa sekaligus memperpanjang usia pakai komponen mobil.

Lantas, bagaimana cara merawat Datsun GO dan GO+ agar tetap dalam kondisi prima? Berikut tujuh tips perawatannya seperti dikutip dari Garasi.id.

1. Periksa dan Ganti Oli Mesin Secara Rutin

Oli mesin menjadi salah satu komponen pendukung yang memiliki peran penting dalam menjaga kinerja kendaraan.

Cairan ini bertugas melumasi bagian-bagian mesin yang saling bergesekan ketika mobil beroperasi.

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Editor : Yosep Awaludin
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