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Otomotif

Pertamax Turbo Jadi Andalan di Pertamina MRS 2026, Ini Kata Pembalap dan Mekanik

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Penulis: Yosep Awaludin
Penggunaan Pertamax Turbo pada motor pembalap dalam ajang Pertamina MRS 2026.
Penggunaan Pertamax Turbo pada motor pembalap dalam ajang Pertamina MRS 2026.

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RADAR BOGOR – Performa motor di lintasan balap tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pembalap, tetapi juga persiapan teknis yang dilakukan tim mekanik.

Pengaturan mesin, penyetelan suspensi, hingga pemilihan bahan bakar menjadi sejumlah faktor penting untuk menjaga performa kendaraan selama kompetisi berlangsung.

Dalam ajang Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) 2026, penggunaan bahan bakar beroktan tinggi turut menjadi perhatian para peserta.

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Sebab, motor balap dituntut mampu bekerja pada putaran mesin tinggi dengan performa yang stabil sepanjang perlombaan.

Salah satu pembalap yang merasakan langsung penggunaan bahan bakar tersebut adalah Fahmi Basam dari Yamaha LFN HP969 Racing Team.

Ia sukses memastikan gelar Juara Umum kelas National Sport 150cc (NS150) Pertamina MRS 2026.

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Fahmi mengaku menggunakan Pertamax Turbo selama mengikuti rangkaian kompetisi.

Berdasarkan pengalamannya, bahan bakar tersebut mampu mendukung kebutuhan motor saat berlaga di lintasan.

"Selama balapan, saya menggunakan Pertamax Turbo, dan performanya oke," ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, keikutsertaannya dalam Pertamina MRS tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi.

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Editor : Yosep Awaludin
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