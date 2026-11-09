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Otomotif

Awas, Benda-benda Ini Bahaya jika Disimpan di Bawah Jok Motor

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi barang elektronik di bawah jok motor (Gemini AI)
Ilustrasi barang elektronik di bawah jok motor (Gemini AI)

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RADAR BOGOR - Ada beberapa barang yang tidak boleh disimpan di bawah jok motor karena bisa menyebabkan kerusakan, bocor, hingga ledakan yang tidak diinginkan. 

Dikutip dari akun Instagram @otoboxtirecare, berikut tiga barang yang tidak boleh disimpan di dalam bagasi motor. 

1. Perangkat Elektronik 

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Barang elektronik seperti handphone, tablet, kamera, dan laptop merupakan barang yang tidak boleh disimpan di bawah jok motor. 

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Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat perangkat elektronik bisa dengan rusak karena panas berlebih dan gataran, bahkan beresiko membuat baterai bisa mengembung hingga meledak. 

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2. Parfum, Korek Api, dan Barang Lain yang Mudah Terbakar 

Selanjutnya adalah parfum, korek api, dan barang lain yang mudah terbakar jangan disimpan di bagasi motor. 

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3. Makanan dan Minuman 

Berikutnya adalah makanan dan minuman juga tidak boleh disimpan di bagasi motor karena akan mudah basi dan menimbulkan bau tak sedap. 

4. Kosmetik dan Skincare 

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : Instagram @otoboxtirecare
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