Awas, Benda-benda Ini Bahaya jika Disimpan di Bawah Jok Motor

RADAR BOGOR - Ada beberapa barang yang tidak boleh disimpan di bawah jok motor karena bisa menyebabkan kerusakan, bocor, hingga ledakan yang tidak diinginkan.

Dikutip dari akun Instagram @otoboxtirecare, berikut tiga barang yang tidak boleh disimpan di dalam bagasi motor.

1. Perangkat Elektronik

Advertisement Barang elektronik seperti handphone, tablet, kamera, dan laptop merupakan barang yang tidak boleh disimpan di bawah jok motor.

Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat perangkat elektronik bisa dengan rusak karena panas berlebih dan gataran, bahkan beresiko membuat baterai bisa mengembung hingga meledak.

Advertisement 2. Parfum, Korek Api, dan Barang Lain yang Mudah Terbakar

Selanjutnya adalah parfum, korek api, dan barang lain yang mudah terbakar jangan disimpan di bagasi motor.

3. Makanan dan Minuman

Berikutnya adalah makanan dan minuman juga tidak boleh disimpan di bagasi motor karena akan mudah basi dan menimbulkan bau tak sedap.

4. Kosmetik dan Skincare