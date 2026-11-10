All New Lexus ES 350h Resmi Meluncur, Sekali Isi BBM Bisa Tempuh Lebih dari 1.000 Km

RADAR BOGOR – Persaingan sedan premium di Indonesia semakin menarik dengan kehadiran All New Lexus ES 350h generasi kedelapan.

Mengusung teknologi hybrid generasi terbaru, All New Lexus ES 350h menawarkan kombinasi performa bertenaga, efisiensi bahan bakar, serta kenyamanan kabin yang menjadi salah satu keunggulan utamanya.

Diluncurkan secara resmi di ajang pameran otomotif nasional, Lexus ES 350h hadir sebagai pilihan sedan premium bagi konsumen yang mengutamakan kemewahan dan teknologi modern.

Advertisement Terlebih, dengan tidak lagi hadirnya lini GS serta terbatasnya distribusi seri LS yang kabarnya kini difokuskan untuk pasar Jepang, ES menjadi salah satu model sedan andalan Lexus di pasar global.

Berdasarkan ulasan mendalam kanal YouTube Kendara, All New Lexus ES 350h memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menarik untuk dilirik.

Mulai dari tingkat kedap suara kabin yang sangat baik, konsumsi bahan bakar yang irit, hingga karakter suspensi yang mampu memberikan kenyamanan optimal.

Keunggulan lainnya, teknologi hybrid yang digunakan tidak mengharuskan pemilik menunggu proses pengisian baterai melalui stasiun pengisian daya eksternal seperti pada mobil listrik murni.

Desain Eksteriot Lexus ES 350h Tampil Agresif dan Aerodinamis

Dari sisi tampilan, All New Lexus ES 350h generasi kedelapan membawa bahasa desain yang lebih modern dengan karakter tajam dan sporty.

Bagian depan tetap mempertahankan identitas khas Lexus melalui Spindle grille berukuran besar yang dilengkapi saluran udara fungsional.

Tampilan tersebut semakin diperkuat dengan desain lampu depan proyektor yang meruncing serta Daytime Running Light (DRL) berbentuk huruf L.