5 Kesalahan Pemilik Mobil Listrik yang Bikin Boros Biaya, Nomor 2 Sering Dilakukan

RADAR BOGOR – Mobil listrik semakin diminati masyarakat seiring berkembangnya teknologi kendaraan ramah lingkungan.

Selain menawarkan pengalaman berkendara yang lebih senyap, mobil listrik juga dikenal memiliki biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan mobil bermesin bensin.

Meski demikian, menggunakan mobil listrik ternyata membutuhkan pemahaman tersendiri, terutama terkait kebiasaan pengisian daya dan perawatan baterai.

Advertisement dalam memperlakukan kendaraan listrik justru bisa membuat biaya kepemilikan membengkak dan berpotensi memengaruhi usia pakai sejumlah komponennya.

Berdasarkan pembahasan di kanal YouTube Hank Green, terdapat sejumlah kebiasaan pemilik mobil listrik yang dinilai kurang tepat.

Kebiasaan tersebut sering kali dilakukan tanpa disadari, padahal dapat membuat penggunaan kendaraan menjadi kurang efisien. Berikut lima kesalahan yang sebaiknya dihindari pemilik mobil listrik.

1. Terlalu Sering Menggunakan Fast Charging di Stasiun Pengisian Umum

Salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan pemilik mobil listrik adalah terlalu mengandalkan fasilitas pengisian daya cepat atau fast charging di tempat umum.

Padahal, bagi pengguna yang memiliki fasilitas pengisian daya di rumah, mengisi baterai dari rumah bisa menjadi pilihan lebih ekonomis.

Biayanya bahkan disebut dapat mencapai sepertiga dari tarif pengisian menggunakan fast charger publik, bergantung pada tarif listrik dan penyedia layanan.

Pengisian daya di rumah juga memberikan keleluasaan karena kendaraan dapat diisi ketika tidak digunakan, misalnya pada malam hari.