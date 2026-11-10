Fantic Caballero 500 Supermoto Meluncur di EICMA 2026, Mesin 463 Cc Bertenaga 45 HP

RADAR BOGOR – Pabrikan sepeda motor asal Italia, Fantic, memperkenalkan anggota terbaru keluarga Caballero melalui kehadiran Caballero 500 Supermoto di ajang EICMA 2026.

Motor bergaya klasik ini hadir dengan karakter supermoto yang lebih sporty, sekaligus membawa sejumlah teknologi modern untuk menunjang performa dan keselamatan berkendara.

Dikutip dari kanal YouTube @motorboxTV, Fantic Caballero 500 Supermoto dirancang untuk memadukan desain khas scrambler dengan kemampuan berkendara yang lebih optimal di jalan beraspal.

Advertisement Pembaruan terlihat pada sektor kaki-kaki, sistem suspensi, hingga perangkat elektronik yang semakin canggih.

Salah satu teknologi unggulannya adalah Cornering ABS yang bekerja dengan bantuan sensor Inertial Measurement Unit (IMU).

Fitur tersebut memungkinkan sistem pengereman menyesuaikan kondisi motor ketika sedang menikung.

Di sektor dapur pacu, motor terbaru Fantic ini mengandalkan mesin satu silinder berkapasitas 463 cc buatan Motori Minarelli.

Kehadirannya dijadwalkan mulai menyapa konsumen melalui jaringan dealer Fantic di Italia pada April 2027.

Mesin 463 Cc Fantic Caballero 500 Supermoto Hasilkan 45 HP

Dari sektor performa, Fantic Caballero 500 Supermoto dibekali mesin MM460 berkonfigurasi satu silinder, empat langkah, DOHC, serta menggunakan sistem pendingin cairan.

Jantung mekanis tersebut mampu memuntahkan tenaga maksimal sebesar 45 HP pada putaran 8.000 rpm. Sementara torsi puncaknya mencapai 42,5 Nm yang tersedia pada 7.000 rpm.