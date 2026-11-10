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Otomotif

SUV Listrik Xpeng G9L Bikin Geger, Tenaga 585 HP dan Kabin Semewah Jet Pribadi

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Penulis: Yosep Awaludin
Memancarkan pesona futuristis nan mewah, kolase Xpeng G9L ini menonjolkan siluet bodi SUV yang aerodinamis, fascia depan berhias lampu DRL canggih, serta ruang kokpit berbalut kemewahan dengan bentangan layar raksasa yang super pintar, (Foto: YouTube @AutonetMagz)
Memancarkan pesona futuristis nan mewah, kolase Xpeng G9L ini menonjolkan siluet bodi SUV yang aerodinamis, fascia depan berhias lampu DRL canggih, serta ruang kokpit berbalut kemewahan dengan bentangan layar raksasa yang super pintar, (Foto: YouTube @AutonetMagz)

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RADAR BOGOR – Pasar SUV listrik premium di Indonesia semakin kompetitif dengan kehadiran Xpeng G9L versi Completely Knocked Down (CKD) atau rakitan lokal.

Diproduksi melalui fasilitas perakitan Handal di Indonesia, SUV listrik asal Tiongkok ini menawarkan kombinasi performa tinggi, teknologi canggih, serta kemewahan interior yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara kelas atas.

Dalam ulasan kanal YouTube AutonetMagz, Xpeng G9L diperlihatkan membawa sejumlah teknologi yang menjadi daya tarik di segmen kendaraan listrik premium.

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Mulai dari desain futuristis, fitur hiburan berlimpah, hingga sistem penggerak All Wheel Drive (AWD) dengan tenaga mencapai 585 horsepower.

Tidak hanya mengandalkan performa, SUV berdimensi besar ini juga menawarkan kemampuan pengisian daya supercepat dan jarak tempuh yang cukup jauh.

Kombinasi tersebut menjadikan Xpeng G9L sebagai salah satu model menarik di tengah perkembangan pasar kendaraan listrik Tanah Air.

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Dari bagian depan, Xpeng G9L menampilkan desain modern dengan pendekatan minimalis yang memberikan kesan futuristis.

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Identitas utamanya terlihat melalui lampu Daytime Running Light (DRL) berbentuk garis memanjang yang disebut light saber.

Sementara itu, lampu utama menggunakan teknologi proyektor yang ditempatkan di bagian bawah bumper.

Menariknya, perangkat pencahayaan tersebut tidak hanya berfungsi menerangi jalan, tetapi juga mampu memproyeksikan gambar animasi ke permukaan aspal.

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Editor : Yosep Awaludin
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