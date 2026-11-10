Mesin Honda Supra X 125 FI Brebet dan MIL Berkedip 7 Kali, Cek Komponen Ini

RADAR BOGOR – Pemilik Honda Supra X 125 FI perlu mengetahui arti kedipan lampu Malfunction Indicator Lamp (MIL) pada panel spidometer.

Indikator tersebut bukan sekadar lampu peringatan, melainkan sistem diagnosis yang membantu mendeteksi gangguan pada komponen elektronik sepeda motor injeksi.

Salah satu kode kerusakan yang perlu diperhatikan adalah tujuh kedipan pendek. Pada Honda Supra X 125 FI, pola tersebut menunjukkan adanya masalah pada rangkaian sensor Engine Oil Temperature (EOT) atau sensor temperatur oli mesin.

Advertisement Gangguan ini dapat memengaruhi kinerja mesin. Gejala yang mungkin dirasakan pengendara antara lain mesin brebet, tarikan gas tersendat, respons akselerasi berkurang, hingga konsumsi bahan bakar yang menjadi tidak normal.

Dikutip dari kanal YouTube otomotif Mikanik Panggilan, terdapat beberapa tahapan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab munculnya kode MIL tujuh kedipan pada Honda Supra X 125 FI.

Pemeriksaan dimulai dari jalur kabel, sistem suplai bahan bakar, hingga kondisi sensor EOT. Berikut penjelasan penyebab dan langkah penanganannya.

1. Mengenal Fungsi Sensor EOT pada Honda Supra X 125 FI

Sensor Engine Oil Temperature (EOT) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem injeksi sepeda motor.

Komponen ini berfungsi mendeteksi perubahan temperatur oli mesin, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke Electronic Control Unit (ECU).

Di dalam sensor EOT terdapat komponen termistor yang nilai hambatan listriknya berubah mengikuti temperatur.

Data tersebut digunakan ECU sebagai salah satu acuan untuk menentukan kebutuhan bahan bakar dan mengatur kinerja mesin.