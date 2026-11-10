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Otomotif

Jangan Bingung Saat Buka Kap Mesin Mobil! Ini 8 Komponen Penting dan Fungsinya

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Penulis: Yosep Awaludin
Pengenalan komponen dasar di balik kap mesin kendaraan mulai dari sistem pendingin radiator, kotak kelistrikan dan aki, hingga pengecekan volume oli menggunakan dipstick. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)
Pengenalan komponen dasar di balik kap mesin kendaraan mulai dari sistem pendingin radiator, kotak kelistrikan dan aki, hingga pengecekan volume oli menggunakan dipstick. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)

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RADAR BOGOR – Tidak semua pemilik mobil memahami fungsi komponen yang berada di balik kap mesin kendaraannya.

Padahal, pengetahuan dasar mengenai bagian-bagian tersebut penting agar pengemudi bisa melakukan pemeriksaan rutin, mulai dari mengecek oli hingga memastikan kondisi sistem pendingin tetap terjaga.

Membuka kap mesin merupakan aktivitas yang umum dilakukan, baik untuk memeriksa cairan kendaraan, mengisi air wiper, maupun menangani kondisi darurat saat mobil mengalami masalah di perjalanan.

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Namun, bagi pengemudi pemula, deretan komponen di ruang mesin terkadang tampak rumit karena memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda.

Mengacu pada panduan kanal YouTube GridOto News, memahami posisi serta kegunaan komponen utama di ruang mesin dapat membantu pemilik kendaraan melakukan pengecekan mandiri dengan lebih tepat.

Dengan begitu, pengemudi tidak salah mengenali bagian kendaraan ketika melakukan perawatan sederhana.

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Berikut sejumlah komponen penting di balik kap mesin mobil beserta fungsinya yang wajib diketahui :

1. Radiator dan Tabung Reservoir

Radiator merupakan bagian dari sistem pendingin yang bertugas menjaga temperatur mesin agar tidak mengalami panas berlebih.

Komponen ini bekerja dengan mengalirkan cairan pendingin atau coolant untuk membantu melepaskan panas dari mesin.

Pada bagian depan radiator umumnya terdapat kondensor AC yang menjadi salah satu komponen dalam sistem pendingin udara kabin.

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Editor : Yosep Awaludin
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