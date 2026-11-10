Injektor Honda CB150R Kotor Bikin Motor Brebet? Ini Penyebab dan Cara Membersihkannya

RADAR BOGOR – Performa Honda CB150R yang tiba-tiba menurun, ditandai tarikan mesin terasa berat dan tersendat saat gas dibuka, bisa menjadi pertanda adanya gangguan pada sistem suplai bahan bakar.

Salah satu komponen yang patut diperiksa dari Honda CB150R adalah injektor, terutama jika terdapat penumpukan kotoran pada bagian noselnya.

Masalah tersebut biasanya semakin terasa ketika pengendara membutuhkan akselerasi secara spontan.

Advertisement Bukannya melaju dengan responsif, mesin justru terasa seperti kekurangan pasokan bensin atau mengalami gejala brebet.

Injektor memiliki peran penting dalam sistem pembakaran motor injeksi. Komponen ini bertugas menyemprotkan bahan bakar menjadi butiran kabut agar dapat bercampur dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar.

Lubang nosel injektor yang berukuran sangat kecil membuatnya rentan terganggu oleh endapan bahan bakar maupun kotoran.

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Apabila sebagian lubang mengalami penyumbatan, pola pengabutan dan jumlah bensin yang disemprotkan bisa menjadi tidak sesuai kebutuhan mesin.

Kanal YouTube otomotif agus MV membagikan cara membersihkan injektor Honda CB150R dengan bantuan cairan pembersih dan pemicu arus listrik.

Metode tersebut memanfaatkan kerja katup solenoid untuk membuka dan menutup saluran injektor selama proses pembersihan.

Sebelum mempraktikkannya, ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait penyebab injektor tersumbat, prinsip kerjanya, serta risiko penggunaan arus listrik secara manual.