Voge 660RR Bikin Persaingan Panas! Tawarkan Mesin 4 Silinder 99 HP dan Fitur Modern

RADAR BOGOR – Pabrikan sepeda motor asal China, Voge, semakin serius memasuki segmen sportbike kelas menengah dengan memperkenalkan Voge 660RR di ajang EICMA 2026.

Mengusung mesin empat silinder berkapasitas 662,8 cc, motor sport Voge 660RR ini menawarkan tenaga hingga 99 HP serta dilengkapi teknologi elektronik modern.

Model yang di sejumlah pasar juga dikenal dengan nama RR660S tersebut disiapkan untuk meramaikan persaingan motor supersport.

Advertisement Voge bahkan menargetkan pemasaran 660RR di kawasan Eropa mulai semester pertama 2027.

Dikutip dari kanal YouTube @MaxTremo58, Voge 660RR hadir dengan perpaduan mesin berperforma tinggi, desain agresif, dan sejumlah fitur yang menunjang kenyamanan serta keselamatan berkendara.

Kehadiran motor ini sekaligus menjadi langkah Voge untuk menantang dominasi produsen Jepang dan Eropa yang selama ini memiliki banyak pilihan di kelas sportbike bermesin empat silinder.

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Mesin 4 Silinder Voge 660RR Bertenaga 99 HP

Daya tarik utama Voge 660RR terletak pada sektor mesinnya. Motor ini dibekali jantung pacu empat silinder segaris berkapasitas 662,8 cc dengan sistem pendingin cairan.

Mesin tersebut menggunakan konstruksi DOHC dengan 16 katup yang dirancang untuk menghasilkan performa tinggi pada putaran mesin atas.

Berdasarkan spesifikasi yang dipublikasikan, tenaga maksimalnya mencapai 99 HP atau setara 74 kW pada 11.500 rpm. Sementara itu, torsi puncak sebesar 64 Nm tersedia pada putaran 10.000 rpm.

Tenaga dari mesin disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan dengan sistem penggerak rantai.