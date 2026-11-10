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Otomotif

7 Tanda Oli Transmisi Manual Mobil Harus Diganti, Jangan Tunggu Girboks Rusak

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi mekanik melakukan pengecekan, pengurasan, serta penggantian oli transmisi manual pada kolong kendaraan di bengkel. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)
Ilustrasi mekanik melakukan pengecekan, pengurasan, serta penggantian oli transmisi manual pada kolong kendaraan di bengkel. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)

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RADAR BOGOR – Perpindahan gigi mobil manual yang mulai terasa berat atau muncul suara dengungan dari bagian bawah kendaraan bisa menjadi tanda adanya masalah pada oli transmisi. 

Salah satu hal yang perlu diperiksa adalah kondisi oli transmisi girboks, baik dari sisi kualitas maupun volumenya.

Selama ini, sebagian pemilik mobil lebih rutin memperhatikan jadwal penggantian oli mesin.

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Padahal, oli transmisi manual juga memiliki peran penting dalam menjaga komponen girboks tetap terlindungi dari gesekan berlebihan dan keausan.

Pelumas tersebut membantu mengurangi gesekan antargigi transmisi sekaligus menjaga kinerja komponen di dalam girboks.

Jika kualitasnya menurun atau jumlahnya berkurang, perpindahan gigi dapat terganggu dan risiko kerusakan komponen semakin besar.

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Mengacu pada penjelasan teknis kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat sejumlah gejala yang bisa dikenali pengemudi ketika oli transmisi manual mulai bermasalah.

Berikut tujuh tanda yang perlu diperhatikan pemilik mobil agar kondisi girboks tetap terjaga.

1. Tuas Persneling Terasa Berat dan Sulit Dipindahkan

Salah satu gejala yang paling mudah dirasakan adalah tuas persneling menjadi lebih keras ketika dioperasikan.

Kondisi ini biasanya semakin terasa saat mesin atau transmisi masih dalam keadaan dingin.

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Editor : Yosep Awaludin
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