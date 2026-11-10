Mitsubishi Destinator 2026 Siap Goyang Pasar SUV, Mesin Turbo dan Kabin Mewah Jadi Andalan

RADAR BOGOR – Persaingan SUV 7-seater di Indonesia semakin menarik dengan hadirnya Mitsubishi Destinator 1.5 Ultimate Premium 2026.

Berada di segmen harga Rp400 jutaan, Mitsubishi Destinator menawarkan kombinasi desain tangguh, kabin lapang, teknologi keselamatan modern, serta performa mesin turbo yang menjadi daya tarik utamanya.

Berdasarkan ulasan di kanal YouTube Kacamata Andi Pras, varian tertinggi Destinator tersebut tidak hanya mengandalkan kapasitas tujuh penumpang.

Advertisement Mitsubishi Destinator turut membekalinya dengan sejumlah fitur kenyamanan dan kemewahan yang umumnya dijumpai pada SUV kelas lebih tinggi.

Dari sisi eksterior, Destinator Ultimate Premium langsung memperlihatkan karakter khas Mitsubishi melalui desain Dynamic Shield.

Bagian depan tampil tegas dengan lampu utama LED proyektor yang dipadukan T-Shape LED DRL sehingga memberikan kesan modern dan agresif.

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Menariknya, Mitsubishi tetap mempertahankan fog lamp LED pada bagian bawah bumper.

Fitur ini membantu meningkatkan pencahayaan ketika mobil melintasi jalan berkabut, termasuk kawasan pegunungan. Untuk menunjang kemudahan parkir, tersedia pula empat sensor parkir di bagian depan.

Desain Eksterior Mitsubishi Destinator Tampil Gagah

Karakter SUV semakin terlihat dari bagian samping. Garis bodi yang tegas berpadu dengan overfender hitam doff, side body molding berdesain kokoh, serta roof rail yang dapat dimanfaatkan untuk memasang rak barang tambahan di bagian atap.

Penampilan tersebut semakin lengkap dengan penggunaan pelek two-tone polish berukuran 18 inci.