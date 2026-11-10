Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

QJMotor Perkenalkan OAO MAX, Motor Listrik Full Fairing dengan Jarak Tempuh 170 Km

Y
Penulis: Yosep Awaludin
QJMotor OAO MAX tampil di EICMA 2026 dengan desain full fairing, tenaga puncak 14 kW, dan kecepatan maksimal yang diklaim mencapai 120 km/jam. (Foto: Google)
QJMotor OAO MAX tampil di EICMA 2026 dengan desain full fairing, tenaga puncak 14 kW, dan kecepatan maksimal yang diklaim mencapai 120 km/jam. (Foto: Google)

Advertisement

RADAR BOGOR – Motor listrik tak lagi identik dengan desain skuter perkotaan. QJMotor membuktikannya melalui kehadiran OAO MAX di pameran EICMA 2026, Milan, Italia.

Mengusung tampilan sportbike dengan fairing penuh, motor listrik ini menawarkan performa hingga 14 kW, kecepatan maksimal 120 km/jam, serta jarak tempuh yang diklaim mencapai 170 kilometer.

Dikutip dari kanal YouTube @motoit, QJMotor OAO MAX merupakan pengembangan dari model OAO Pro yang lebih dahulu diperkenalkan pada 2023.

Advertisement

Versi terbaru ini diproyeksikan menjadi produk untuk 2027 dengan karakter desain sporty, tetapi tetap diarahkan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Peluncuran OAO MAX sekaligus memperlihatkan keseriusan QJMotor dalam mengembangkan lini kendaraan listrik.

Langkah tersebut cukup menarik mengingat sebagian besar portofolio pabrikan ini masih didominasi sepeda motor bermesin bensin.

Advertisement

Baca Juga: SUV Listrik Xpeng G9L Bikin Geger, Tenaga 585 HP dan Kabin Semewah Jet Pribadi

QJMotor OAO MAX Usung Desain Sportbike Full Fairing

Dari segi penampilan, OAO MAX tampil berbeda dibandingkan kebanyakan motor listrik yang beredar di pasaran.

Bagian bodinya menggunakan desain full fairing dengan posisi berkendara yang dibuat menyerupai motor sport konvensional.

Area depan sudah dibekali lampu LED untuk memberikan pencahayaan sekaligus memperkuat kesan modern.

Karakter sportbike semakin terasa berkat penggunaan setang model clip-on yang menghadirkan posisi berkendara lebih sporty.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Kick Starter Motor Sport Sering Menendang Balik? Ternyata Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Kick Starter Motor Sport Sering Menendang Balik? Ternyata Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Kick starter motor sering menendang balik? Kenali penyebabnya akibat pengapian terlalu maju, cara mengecek dan langkah mengatasinya.

Bimota KB399, Motor Sport 4 Silinder 399 cc dengan Suspensi Ohlins dan Rem Brembo

Bimota KB399, Motor Sport 4 Silinder 399 cc dengan Suspensi Ohlins dan Rem Brembo

Bimota KB399 mengusung mesin 4 silinder 399 cc berbasis Kawasaki Ninja ZX-4RR, rem Brembo Stylema, dan varian ES dengan suspensi Öhlins.

Review Lengkap Honda Vario 125 Street, Varian Tertinggi dengan Posisi Berkendara Mirip Motor Sport

Review Lengkap Honda Vario 125 Street, Varian Tertinggi dengan Posisi Berkendara Mirip Motor Sport

Review motor Honda Vario 125 Street, posisi berkendara mirip motor sport, suspensi empuk, dan konsumsi BBM 43-44 km per liter.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer