QJMotor Perkenalkan OAO MAX, Motor Listrik Full Fairing dengan Jarak Tempuh 170 Km

RADAR BOGOR – Motor listrik tak lagi identik dengan desain skuter perkotaan. QJMotor membuktikannya melalui kehadiran OAO MAX di pameran EICMA 2026, Milan, Italia.

Mengusung tampilan sportbike dengan fairing penuh, motor listrik ini menawarkan performa hingga 14 kW, kecepatan maksimal 120 km/jam, serta jarak tempuh yang diklaim mencapai 170 kilometer.

Dikutip dari kanal YouTube @motoit, QJMotor OAO MAX merupakan pengembangan dari model OAO Pro yang lebih dahulu diperkenalkan pada 2023.

Advertisement Versi terbaru ini diproyeksikan menjadi produk untuk 2027 dengan karakter desain sporty, tetapi tetap diarahkan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Peluncuran OAO MAX sekaligus memperlihatkan keseriusan QJMotor dalam mengembangkan lini kendaraan listrik.

Langkah tersebut cukup menarik mengingat sebagian besar portofolio pabrikan ini masih didominasi sepeda motor bermesin bensin.

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QJMotor OAO MAX Usung Desain Sportbike Full Fairing

Dari segi penampilan, OAO MAX tampil berbeda dibandingkan kebanyakan motor listrik yang beredar di pasaran.

Bagian bodinya menggunakan desain full fairing dengan posisi berkendara yang dibuat menyerupai motor sport konvensional.

Area depan sudah dibekali lampu LED untuk memberikan pencahayaan sekaligus memperkuat kesan modern.

Karakter sportbike semakin terasa berkat penggunaan setang model clip-on yang menghadirkan posisi berkendara lebih sporty.