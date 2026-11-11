Ford Everest Titanium 4x4 Tampil Gagah dan Mewah, Intip Detail Eksterior hingga Interiornya

RADAR BOGOR – Ford Everest Titanium 4x4 menjadi salah satu SUV premium yang menawarkan perpaduan antara ketangguhan menjelajahi berbagai medan dan kenyamanan berkendara kelas atas.

Mengusung desain bodi kekar, sistem penggerak empat roda, serta interior mewah, Ford Everest Titanium 4x4 menjadi pilihan menarik bagi pencinta SUV yang menginginkan performa sekaligus prestise.

Sebagai salah satu varian tertinggi di keluarga Ford Everest, model ini memiliki keunggulan tidak hanya dari sisi kemampuan melibas medan berat, tetapi juga kualitas kabin dan kenyamanan suspensinya.

Advertisement Berbagai detail menarik dari SUV tersebut turut dibahas dalam ulasan salah satu unit Ford Everest Titanium melalui kanal YouTube Benz Spencer Hoky.

Dalam tayangan tersebut, terlihat sebuah unit dengan kondisi istimewa yang mendapatkan sejumlah sentuhan personalisasi.

Lapisan pelindung bodi hingga detail modifikasi eksterior dan interior menjadi daya tarik tersendiri bagi SUV yang dikenal memiliki karakter maskulin tersebut.

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Eksterior Ford Everest Titanium 4x4 Tampil Gagah dengan Sentuhan Modifikasi

Dari sisi tampilan, Ford Everest Titanium langsung memperlihatkan karakter SUV tangguh melalui desain bodi berotot, gril depan berukuran besar, serta jarak terendah ke tanah atau ground clearance yang cukup tinggi.

Kombinasi tersebut membuat penampilannya terlihat dominan ketika melintas di jalan raya maupun saat menghadapi medan yang lebih menantang.

Unit yang diulas juga mendapatkan sejumlah ubahan untuk memperkuat kesan eksklusif.

Di antaranya penggunaan pelek berwarna hitam doff serta perubahan sejumlah ornamen krom menjadi warna gelap agar tampilannya terlihat lebih serasi.