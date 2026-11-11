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Otomotif

Yamaha Pamer Skuter Adventure RW Series, Ada RW700 Explore dengan Fitur Pemanas Jok

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Penulis: Yosep Awaludin
Hadir dalam pilihan RW700 dan RW350, keduanya membawa karakter berbeda. RW700 mengandalkan mesin CP2 689 cc dengan transmisi otomatis Y-AMT, sedangkan RW350 memakai mesin 327 cc dengan CVT. (Foto: Google)
Hadir dalam pilihan RW700 dan RW350, keduanya membawa karakter berbeda. RW700 mengandalkan mesin CP2 689 cc dengan transmisi otomatis Y-AMT, sedangkan RW350 memakai mesin 327 cc dengan CVT. (Foto: Google)

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RADAR BOGOR – Yamaha memperkenalkan inovasi baru di segmen skuter melalui kehadiran RW Series pada pameran otomotif EICMA 2026 di Milan, Italia.

Menariknya, keluarga skuter adventure ini tidak hanya menawarkan kepraktisan untuk mobilitas perkotaan, tetapi juga dirancang mampu menghadapi perjalanan di berbagai karakter medan.

Yamaha RW Series hadir dalam tiga pilihan model, yakni RW700, RW700 Explore, dan RW350.

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Masing-masing membawa karakter serta spesifikasi berbeda, mulai dari kapasitas mesin, teknologi transmisi, hingga kelengkapan fitur untuk menunjang aktivitas berkendara.

Kehadiran ketiganya memperlihatkan upaya Yamaha menghadirkan konsep skuter yang lebih fleksibel.

Pengendara tidak hanya mendapatkan kenyamanan untuk penggunaan sehari-hari, tetapi juga kemampuan menjelajah jalanan yang tidak seluruhnya beraspal.

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Dikutip dari kanal YouTube @RacingandAdventure, RW700 menjadi model dengan spesifikasi mesin paling besar di antara ketiganya.

Sementara itu, RW350 diposisikan sebagai pilihan dengan kapasitas mesin lebih kecil, tetapi tetap dibekali beragam teknologi modern.

Yamaha RW007 Mengandalkan Mesin CP2 689 CC dan Transmisi Y-AMT 

Sebagai model dengan kapasitas mesin terbesar, Yamaha RW700 dibekali jantung pacu dua silinder segaris CP2 berkapasitas 689 cc.

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Editor : Yosep Awaludin
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