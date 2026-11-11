Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

Kia Carnival 2023 Diesel Bekas Dibanderol Rp575 Juta, Mewah dan Muat 11 Penumpang

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Kolase visual yang menampilkan kemewahan kabin baris kedua dengan konfigurasi jok luas, dasbor minimalis modern berbalut teknologi canggih, serta siluet eksterior depan MPV bongsor Kia Carnival 2023. (Foto: YouTube : Benz Spencer Hoky)
Kolase visual yang menampilkan kemewahan kabin baris kedua dengan konfigurasi jok luas, dasbor minimalis modern berbalut teknologi canggih, serta siluet eksterior depan MPV bongsor Kia Carnival 2023. (Foto: YouTube : Benz Spencer Hoky)

Advertisement

RADAR BOGOR – Mencari mobil keluarga dengan kapasitas besar, kenyamanan premium, dan mesin bertenaga bukan perkara mudah. Namun, Kia Carnival 2023 diesel bisa menjadi salah satu pilihan menarik di pasar mobil bekas. 

Kia Carnival yang merupakan MPV asal Korea Selatan ini menawarkan kapasitas hingga 11 penumpang dengan tenaga mesin mencapai 199 daya kuda.

Dengan harga bekas di kisaran Rp575 juta, Kia Carnival menawarkan sejumlah keunggulan yang membuatnya berbeda dari MPV keluarga pada umumnya.

Advertisement

Mulai dari desain eksterior modern, kabin lapang, hingga karakter berkendara yang diklaim memiliki kenyamanan setara mobil Eropa.

Detail mengenai kendaraan tersebut turut dibahas melalui ulasan kanal YouTube Benz Spencer Hoky.

Dalam pembahasannya, Kia Carnival menjadi salah satu MPV besar yang menarik perhatian karena mampu menghadirkan kenyamanan dan fleksibilitas ruang kabin.

Advertisement

Baca Juga: ‎4 Kali Juara Beruntun MTQ Tingkat Kabupaten Bogor, Camat Cibinong Siapkan Bonus

Meski demikian, calon pembeli juga perlu mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum meminangnya.

Persoalan depresiasi harga jual kembali serta ketersediaan suku cadang menjadi beberapa hal yang patut diperhitungkan.

Desain KIA Carnival 2023 Tampil Modern dengan Gril Tiger Nose 

Dari sisi eksterior, Kia Carnival 2023 memiliki tampilan yang mencerminkan karakter MPV premium.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Kunjungi Pabrik Komponen Mobil di Bekasi, Dedi Mulyadi Kaget Robot Bisa Produksi 500 Unit Sehari

Kunjungi Pabrik Komponen Mobil di Bekasi, Dedi Mulyadi Kaget Robot Bisa Produksi 500 Unit Sehari

Dedi Mulyadi mengunjungi PT Metindo Erasakti di Bekasi. Pabrik komponen mobil ini punya 1.070 karyawan dan kapasitas produksi 500 unit.

Baru Beli Mobil Bekas? Jangan Langsung Dipakai Jarak Jauh, Cek 4 Komponen Penting Ini

Baru Beli Mobil Bekas? Jangan Langsung Dipakai Jarak Jauh, Cek 4 Komponen Penting Ini

Baru membeli mobil bekas? Kenali 4 komponen penting yang wajib diperiksa dan diservis, mulai dari mesin, oli transmisi, radiator, hingga AC.

Review Suzuki Splash Bekas: Mobil Kecil Irit Harga Terjangkau

Review Suzuki Splash Bekas: Mobil Kecil Irit Harga Terjangkau

Review Suzuki Splash bekas, mesin 1.2L 4 silinder irit, interior lega, harga Rp50-70 jutaan. Cek spesifikasi, kelebihan, dan kekurangannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer