Kia Carnival 2023 Diesel Bekas Dibanderol Rp575 Juta, Mewah dan Muat 11 Penumpang

RADAR BOGOR – Mencari mobil keluarga dengan kapasitas besar, kenyamanan premium, dan mesin bertenaga bukan perkara mudah. Namun, Kia Carnival 2023 diesel bisa menjadi salah satu pilihan menarik di pasar mobil bekas.

Kia Carnival yang merupakan MPV asal Korea Selatan ini menawarkan kapasitas hingga 11 penumpang dengan tenaga mesin mencapai 199 daya kuda.

Dengan harga bekas di kisaran Rp575 juta, Kia Carnival menawarkan sejumlah keunggulan yang membuatnya berbeda dari MPV keluarga pada umumnya.

Advertisement Mulai dari desain eksterior modern, kabin lapang, hingga karakter berkendara yang diklaim memiliki kenyamanan setara mobil Eropa.

Detail mengenai kendaraan tersebut turut dibahas melalui ulasan kanal YouTube Benz Spencer Hoky.

Dalam pembahasannya, Kia Carnival menjadi salah satu MPV besar yang menarik perhatian karena mampu menghadirkan kenyamanan dan fleksibilitas ruang kabin.

Meski demikian, calon pembeli juga perlu mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum meminangnya.

Persoalan depresiasi harga jual kembali serta ketersediaan suku cadang menjadi beberapa hal yang patut diperhitungkan.

Desain KIA Carnival 2023 Tampil Modern dengan Gril Tiger Nose

Dari sisi eksterior, Kia Carnival 2023 memiliki tampilan yang mencerminkan karakter MPV premium.