Harley Davidson Sportster 883 Bakal Comeback 2027, Mesin V-Twin 883 cc Jadi Andalan

RADAR BOGOR – Penggemar motor cruiser klasik tampaknya bakal mendapat kabar menarik dari Harley Davidson.

Pabrikan sepeda motor asal Amerika Serikat tersebut berencana menghidupkan kembali Harley Davidson Sportster 883, salah satu model legendaris yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan merek tersebut.

Motor dengan karakter klasik ini ditargetkan kembali hadir pada paruh pertama 2027.

Advertisement Menariknya, Harley Davidson dikabarkan tetap mempertahankan ciri khas utamanya, yakni mesin V-Twin berkapasitas 883 cc dengan sistem pendingin udara.

Rencana comeback Sportster 883 menjadi bagian dari strategi bisnis baru Harley Davidson yang dikenal dengan nama Back to the Bricks.

Melalui pendekatan tersebut, perusahaan ingin kembali memperkuat identitas tradisionalnya dengan menghadirkan sepeda motor yang mengedepankan desain klasik, konstruksi sederhana, dan karakter mekanis khas Harley Davidson.

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Dikutip dari kanal YouTube @DifferentSpokesTV, Sportster 883 merupakan salah satu model penting dalam keluarga Harley Davidson sebelum akhirnya dihentikan produksinya dari jajaran produk pada 2022.

Harley Davidson Sportster 883 Kembali Andalkan Mesin V-Twin 883 CC

Salah satu daya tarik utama dari rencana kelahiran kembali Sportster 883 adalah penggunaan konfigurasi mesin yang selama ini melekat pada identitas model tersebut.

Harley Davidson berencana mempertahankan mesin V-Twin berkapasitas 883 cc dengan sistem pendingin udara.

Konfigurasi ini menjadi bagian penting dari karakter Sportster generasi terdahulu yang dikenal memiliki suara mesin khas serta sensasi berkendara berbeda dibandingkan motor modern pada umumnya.