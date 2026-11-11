Radiator Mobil Kotor Bisa Picu Overheat, Begini Cara Mengurasnya dengan Benar

RADAR BOGOR – Cairan radiator yang berubah warna menjadi kecokelatan menjadi salah satu tanda adanya penumpukan karat dan kotoran di dalam sistem pendingin mobil.

Jika dibiarkan, endapan cairan radiator tersebut dapat mengganggu sirkulasi cairan dan meningkatkan risiko mesin mengalami overheat.

Karena itu, pemilik kendaraan perlu memperhatikan kondisi air radiator serta melakukan pengurasan secara berkala.

Advertisement Perawatan ini bertujuan menjaga saluran pendingin tetap bersih sehingga suhu kerja mesin dapat terjaga.

Mengutip panduan praktis dari kanal YouTube ERIK 1179, pengurasan air radiator bisa dilakukan sendiri di rumah dengan mengikuti beberapa tahapan. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan:

1. Pastikan Mesin dalam Kondisi Dingin

Advertisement Sebelum memulai proses pengurasan, pastikan mesin mobil benar-benar dingin dan belum dinyalakan.

Kondisi ini penting untuk menghindari risiko terkena cairan panas bertekanan saat membuka tutup radiator.

Selain itu, proses pembuangan awal dalam kondisi mesin mati membantu mengeluarkan cairan lama beserta endapan kotoran yang terdapat di dalam sistem pendingin.

2. Keluarkan Cairan Radiator Lama

Langkah berikutnya adalah membuang seluruh air radiator yang sudah lama digunakan.

Caranya, buka tutup radiator bagian atas, kemudian lepaskan baut pembuangan atau tap yang berada di bagian bawah radiator.