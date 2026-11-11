Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

Radiator Mobil Kotor Bisa Picu Overheat, Begini Cara Mengurasnya dengan Benar

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi radiator pada mobil dan pengisian air radiator (Sumber Foto: Kanal Youtube @autotaktikid)
Ilustrasi radiator pada mobil dan pengisian air radiator (Sumber Foto: Kanal Youtube @autotaktikid)

Advertisement

RADAR BOGOR – Cairan radiator yang berubah warna menjadi kecokelatan menjadi salah satu tanda adanya penumpukan karat dan kotoran di dalam sistem pendingin mobil.

Jika dibiarkan, endapan cairan radiator tersebut dapat mengganggu sirkulasi cairan dan meningkatkan risiko mesin mengalami overheat.

Karena itu, pemilik kendaraan perlu memperhatikan kondisi air radiator serta melakukan pengurasan secara berkala.

Advertisement

Perawatan ini bertujuan menjaga saluran pendingin tetap bersih sehingga suhu kerja mesin dapat terjaga.

Mengutip panduan praktis dari kanal YouTube ERIK 1179, pengurasan air radiator bisa dilakukan sendiri di rumah dengan mengikuti beberapa tahapan. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan:

1. Pastikan Mesin dalam Kondisi Dingin

Advertisement

Sebelum memulai proses pengurasan, pastikan mesin mobil benar-benar dingin dan belum dinyalakan.

Baca Juga: 13 Tahun Jaludin Pertahankan Bisnis Bibit Ikan di Ciampea Bogor, Digitalisasi jadi Penyelamat

Kondisi ini penting untuk menghindari risiko terkena cairan panas bertekanan saat membuka tutup radiator.

Selain itu, proses pembuangan awal dalam kondisi mesin mati membantu mengeluarkan cairan lama beserta endapan kotoran yang terdapat di dalam sistem pendingin.

2. Keluarkan Cairan Radiator Lama

Langkah berikutnya adalah membuang seluruh air radiator yang sudah lama digunakan.

Caranya, buka tutup radiator bagian atas, kemudian lepaskan baut pembuangan atau tap yang berada di bagian bawah radiator.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Air Radiator Mobil Meluap? Kenali 3 Penyebab Utamanya, Bisa Picu Overheating

Air Radiator Mobil Meluap? Kenali 3 Penyebab Utamanya, Bisa Picu Overheating

Air radiator mobil meluap dari tabung reservoir? Kenali tiga penyebabnya, mulai dari radiator tersumbat, paking silinder head rusak.

5 Tanda Radiator Mobil Bocor yang Wajib Diwaspadai, Jangan Tunggu Mesin Overheat!

5 Tanda Radiator Mobil Bocor yang Wajib Diwaspadai, Jangan Tunggu Mesin Overheat!

Kenali 5 tanda radiator mobil bocor, mulai dari air coolant cepat berkurang hingga jarum temperatur tidak stabil. Waspadai risiko overheat.

5 Ciri Radiator Mobil Masih Sehat, Kenali Tandanya agar Mesin Tidak Mudah Overheat

5 Ciri Radiator Mobil Masih Sehat, Kenali Tandanya agar Mesin Tidak Mudah Overheat

Kenali 5 ciri radiator mobil masih sehat, mulai dari suhu mesin stabil hingga sirkulasi coolant lancar. Simak cara mencegah mesin overheat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer