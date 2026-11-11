Diuji Melintasi 600 Km, Intip Keunggulan SUV Premium Lepas L6 yang Disiapkan Chery

RADAR BOGOR – Persaingan SUV elektrifikasi di Indonesia berpotensi semakin ramai dengan kehadiran Lepas L6, model terbaru dari Chery Group yang disiapkan untuk pasar global.

Mobil Lepas L6 ini menggabungkan desain premium, teknologi modern, kenyamanan kabin, serta pilihan teknologi penggerak listrik murni (EV) dan plug-in hybrid (PHEV).

Lepas L6 menjadi model ketiga yang dipersiapkan setelah seri E4 dan L8. Berbagai keunggulan SUV tersebut terungkap melalui pengujian perjalanan panjang sejauh 600 kilometer.

Advertisement Mulai dari Shanghai, melintasi kawasan pegunungan Thousand Island, hingga mencapai Wuhu yang menjadi markas besar Chery International.

Pengujian yang diabadikan melalui kanal YouTube Ridwan Hanif itu memperlihatkan sejumlah kemampuan Lepas L6, mulai dari karakter berkendara, desain eksterior, teknologi kabin, hingga fitur keselamatannya.

Dari sisi tampilan, Lepas L6 memiliki bodi berukuran besar dengan posisi di antara model E4 dan L8.

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Menariknya, Chery menghadirkan perbedaan desain pada bagian depan untuk membedakan varian EV dan PHEV.

Pada tipe PHEV, bagian gril mengusung pola melingkar menyerupai berlian. Desain tersebut tidak hanya menjadi elemen estetika, tetapi juga menjadi tempat tersembunyinya sensor radar canggih.

Sementara itu, varian EV mengadopsi tampilan depan yang lebih minimalis dengan bentuk menukik dan mengutamakan aerodinamika. Posisi sensor radarnya ditempatkan pada area bawah bumper.

Beranjak ke bagian belakang, kedua varian memiliki desain yang serupa. Salah satu ciri khasnya terlihat pada lampu rem bagian atas berbentuk kotak dengan dua garis vertikal.