Jangan Langsung Ganti Aki! Starter Motor Macet Saat Masuk Gigi Bisa karena Saklar Kopling

RADAR BOGOR – Motor manual yang tidak bisa dinyalakan menggunakan starter elektrik ketika persneling masih masuk gigi bisa disebabkan oleh gangguan pada saklar sensor kopling.

Komponen kecil yang berada di dekat tuas kopling ini berperan penting dalam mengatur sistem pengaman starter.

Masalah starter tersebut dapat dijumpai pada sejumlah sepeda motor, di antaranya Honda New CB150R, CBR150R, hingga Sonic 150R.

Advertisement Padahal, dalam kondisi normal, pengendara tetap bisa menghidupkan mesin tanpa memindahkan persneling ke posisi netral, asalkan tuas kopling ditarik penuh.

Ketika starter tidak merespons, sebagian pemilik motor biasanya langsung mencurigai kondisi aki atau dinamo starter.

Namun, penyebabnya belum tentu berasal dari kedua komponen tersebut. Gangguan justru bisa dipicu oleh saklar sensor kopling atau clutch switch interlock yang kotor maupun mengalami kerusakan.

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Kanal YouTube otomotif CYBER PROJECT membagikan panduan pemeriksaan dan perbaikan saklar kopling pada Honda CB150R.

Dalam tayangan tersebut, diperlihatkan cara membongkar hingga membersihkan bagian kontak saklar mikro agar kembali berfungsi tanpa harus langsung membeli komponen baru.

1. Memahami Fungsi Saklar Sensor Kopling sebagai Pengaman Starter

Saklar mikro yang terpasang pada tuas kopling merupakan bagian dari sistem keselamatan sepeda motor.

Komponen ini bertugas mengatur hubungan kelistrikan pada rangkaian starter ketika pengendara menarik handel kopling hingga penuh.