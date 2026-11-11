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Otomotif

Sportbike Baru KTM 450 RC Siap Meluncur 2028, Dibekali Mesin Dua Silinder

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Penulis: Yosep Awaludin
Sportbike KTM dua silinder ini disiapkan untuk model tahun 2028. Dibekali suspensi WP APEX, swingarm satu sisi, Cornering ABS, hingga layar TFT 5 inci. (Foto: Youtube @croy2273)
Sportbike KTM dua silinder ini disiapkan untuk model tahun 2028. Dibekali suspensi WP APEX, swingarm satu sisi, Cornering ABS, hingga layar TFT 5 inci. (Foto: Youtube @croy2273)

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RADAR BOGOR – Pabrikan sepeda motor asal Austria, KTM, memperkenalkan sportbike terbarunya, 450 RC, dalam ajang EICMA 2026.

Motor KTM ini diproyeksikan meramaikan persaingan di segmen sportbike kelas menengah dengan membawa mesin dua silinder serta sederet teknologi dan komponen modern.

Mengutip tayangan kanal YouTube @croy2273, kemunculan KTM 450 RC menjadi salah satu gebrakan menarik dalam pengembangan lini motor sport pabrikan tersebut.

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Walaupun belum membeberkan seluruh spesifikasi teknis, KTM sudah menampilkan sejumlah fitur unggulan yang akan disematkan pada model terbarunya.

KTM 450 RC Gunakan Suspensi WP APEX dan Swingarm Satu Sisi

Salah satu sektor yang menjadi perhatian pada KTM 450 RC adalah bagian kaki-kaki.

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Motor ini mengandalkan suspensi WP APEX di bagian depan maupun belakang yang sudah dilengkapi pengaturan.

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Fitur penyetelan tersebut memungkinkan pengendara menyesuaikan karakter suspensi dengan kebutuhan serta kondisi berkendara.

Dengan demikian, pengaturan kaki-kaki dapat disesuaikan untuk mendapatkan karakter yang diinginkan.

Daya tarik lainnya terlihat pada penggunaan swingarm satu sisi atau single-sided swingarm.

Desain tersebut membuat tampilan KTM 450 RC terlihat lebih khas dibandingkan sportbike pada umumnya.

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Editor : Yosep Awaludin
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