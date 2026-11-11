BAIC Buka Dealer di Tajur Bogor, Hadirkan Layanan Penjualan hingga Bengkel

RADAR BOGOR - Pasar otomotif di Kota Bogor semakin diramaikan dengan kehadiran dealer resmi BAIC di Jalan Raya Tajur No. 56, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Dealer yang diresmikan PT JIO Distribusi Indonesia bersama JHL Auto ini menjadi bagian dari strategi memperluas jaringan penjualan dan layanan purnajual BAIC di kawasan Jabodetabek.

Kehadiran BAIC Bogor sekaligus menambah jaringan dealer resmi BAIC menjadi 20 lokasi di seluruh Indonesia. Dealer ini menawarkan layanan terpadu 3S, yakni Sales, Service, dan Spare Parts, sehingga konsumen dapat mengakses penjualan kendaraan, perawatan, hingga kebutuhan suku cadang dalam satu tempat.

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Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia, Dhani Yahya, mengatakan Bogor menjadi salah satu wilayah strategis dalam pengembangan bisnis BAIC pada 2026. Potensi pasar yang besar, pertumbuhan kawasan hunian, serta mobilitas masyarakat menjadi sejumlah pertimbangan ekspansi tersebut.

“Memasuki tahun 2026, salah satu fokus utama BAIC adalah memperkuat penetrasi pasar di kawasan Jabodetabek. Kami melihat kawasan ini memiliki potensi yang sangat besar, dan Bogor menjadi salah satu titik pengembangan yang penting dalam strategi tersebut,” ujar Dhani.

Advertisement Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Kabupaten Bogor memiliki populasi sekitar 5,72 juta jiwa, sedangkan Kota Bogor lebih dari 1,08 juta jiwa. Dengan demikian, kedua wilayah tersebut memiliki basis populasi sekitar 6,8 juta jiwa.

Selain itu, Kabupaten Bogor mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,24 persen pada 2025. Kondisi tersebut dinilai memperkuat potensi pasar otomotif di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Dhani menambahkan, berdasarkan data internal perusahaan, sekitar 3 persen konsumen BAIC tercatat berdomisili di Bogor dan sekitarnya. Kehadiran dealer ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap produk, layanan purnajual, dan ketersediaan suku cadang.

“Keberadaan BAIC Bogor bukan sekadar menambah jaringan distribusi, tetapi merupakan bagian dari strategi kami untuk semakin dekat dengan konsumen. Kami ingin memastikan masyarakat Bogor dan sekitarnya memiliki akses yang lebih mudah terhadap produk BAIC, layanan purnajual, serta ketersediaan suku cadang,” tambahnya.

Dalam pengembangan dealer, BAIC menggandeng JHL Auto sebagai mitra strategis. BAIC Bogor merupakan dealer resmi keenam yang dikelola grup tersebut. Pembukaan ini melanjutkan ekspansi JHL Auto setelah sebelumnya meresmikan dealer BAIC Kuningan City dan BAIC Soekarno Hatta Bandung.