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Otomotif

Daihatsu Terios 2013 Disulap Jadi Mobil Ceper Ekstrem, Gardan Toyota Cressida Bikin Melongo

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Penulis: Yosep Awaludin
Tampilan instalasi audio bagasi belakang Daihatsu Terios ekstrem garapan Holy Molly. (Foto: YouTube : @NMAA TV)
Tampilan instalasi audio bagasi belakang Daihatsu Terios ekstrem garapan Holy Molly. (Foto: YouTube : @NMAA TV)

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RADAR BOGOR – Daihatsu Terios yang dikenal sebagai SUV keluarga dengan bodi jangkung dan kapasitas tujuh penumpang ternyata bisa disulap menjadi mobil modifikasi bergaya stance ekstrem.

Bahkan, tampilannya dibuat begitu ceper hingga bodi nyaris menyentuh aspal, lengkap dengan sudut roda miring atau camber negatif yang mencolok.

Modifikasi tidak biasa tersebut terlihat pada Daihatsu Terios keluaran 2013 milik pria bernama Mas Victor.

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Mobil yang digarap bengkel Holy Molly asal Bandung ini sukses menarik perhatian para pencinta otomotif ketika tampil di ajang IMX Big Bang.

Melalui tayangan ulasan mendalam di kanal YouTube NMAA TV, terungkap bahwa perubahan pada SUV tersebut bukan sekadar mengandalkan tampilan visual.

Setiap detail modifikasi, terutama sektor kaki-kaki, dirancang melalui perhitungan geometri yang matang.

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Menariknya, Terios dengan tampilan ekstrem ini bukan hanya dibuat untuk kebutuhan kontes.

Mobil tersebut juga sudah membuktikan kemampuannya menempuh perjalanan darat menuju Sumatera tanpa mengalami kendala berarti.

Eksterior Daihatsu Terios Tampil Ceper dengan Velg 20 Inci dan Panoramic Roof

Perubahan paling mencolok terlihat dari tampilan luar Daihatsu Terios 2013 ini. Postur tinggi yang menjadi karakter SUV keluarga tersebut seolah menghilang setelah mendapat sentuhan modifikasi bergaya stance.

Untuk menghasilkan posisi bodi yang sangat rendah, mobil dibekali sistem suspensi udara atau air suspension dengan manajemen Down.

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Editor : Yosep Awaludin
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