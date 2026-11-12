Oli Mobil Tiba-Tiba Berkurang Drastis, Ini 3 Penyebab yang Wajib Diwaspadai

RADAR BOGOR – Volume oli mobil yang terus menyusut meski belum memasuki jadwal penggantian bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sejumlah komponen kendaraan.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena berkurangnya oli mobil secara berlebihan dapat mengganggu kinerja mesin, transmisi, hingga gardan.

Bagi pemilik mobil, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Selain menyebabkan pemborosan biaya perawatan, kekurangan oli juga berpotensi menimbulkan kerusakan serius apabila tidak segera diketahui penyebabnya.

Advertisement Berdasarkan pembahasan dari kanal YouTube Kurniadi Channel, terdapat sejumlah faktor yang bisa menyebabkan volume oli kendaraan berkurang secara signifikan.

Penyebabnya berbeda-beda, bergantung pada jenis pelumas, mulai dari oli mesin, oli transmisi manual maupun otomatis, hingga oli gardan.

Berikut penjelasan mengenai beberapa penyebab yang perlu diketahui pemilik kendaraan.

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1. Oli Mesin Menyusut, Bisa karena Penguapan atau Kebocoran

Pada dasarnya, oli mesin dapat mengalami penguapan akibat temperatur tinggi ketika kendaraan digunakan.

Namun, pengurangan volume dalam batas normal umumnya hanya berkisar 10 persen dari kapasitas maksimal oli setiap menempuh jarak 5.000 kilometer.

Jika jumlah oli yang berkurang melebihi batas tersebut, pemilik kendaraan perlu memeriksa beberapa bagian mesin yang berpotensi mengalami kerusakan atau kebocoran.

Beberapa titik yang harus diperhatikan antara lain: