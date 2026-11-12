Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

Oli Mobil Tiba-Tiba Berkurang Drastis, Ini 3 Penyebab yang Wajib Diwaspadai

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Langkah-langkah praktis pemeriksaan potensi kebocoran oli mobil. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)
Langkah-langkah praktis pemeriksaan potensi kebocoran oli mobil. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)

Advertisement

RADAR BOGOR – Volume oli mobil yang terus menyusut meski belum memasuki jadwal penggantian bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sejumlah komponen kendaraan.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena berkurangnya oli mobil secara berlebihan dapat mengganggu kinerja mesin, transmisi, hingga gardan.

Bagi pemilik mobil, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Selain menyebabkan pemborosan biaya perawatan, kekurangan oli juga berpotensi menimbulkan kerusakan serius apabila tidak segera diketahui penyebabnya.

Advertisement

Berdasarkan pembahasan dari kanal YouTube Kurniadi Channel, terdapat sejumlah faktor yang bisa menyebabkan volume oli kendaraan berkurang secara signifikan.

Penyebabnya berbeda-beda, bergantung pada jenis pelumas, mulai dari oli mesin, oli transmisi manual maupun otomatis, hingga oli gardan.

Berikut penjelasan mengenai beberapa penyebab yang perlu diketahui pemilik kendaraan.

Advertisement

Baca Juga: Persib Libur, Ragnar Oratmangoen Nikmati Pemusatan Latihan Timnas Indonesia di Bali

1. Oli Mesin Menyusut, Bisa karena Penguapan atau Kebocoran

Pada dasarnya, oli mesin dapat mengalami penguapan akibat temperatur tinggi ketika kendaraan digunakan.

Namun, pengurangan volume dalam batas normal umumnya hanya berkisar 10 persen dari kapasitas maksimal oli setiap menempuh jarak 5.000 kilometer.

Jika jumlah oli yang berkurang melebihi batas tersebut, pemilik kendaraan perlu memeriksa beberapa bagian mesin yang berpotensi mengalami kerusakan atau kebocoran.

Beberapa titik yang harus diperhatikan antara lain:

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

7 Tanda Oli Transmisi Manual Mobil Harus Diganti, Jangan Tunggu Girboks Rusak

7 Tanda Oli Transmisi Manual Mobil Harus Diganti, Jangan Tunggu Girboks Rusak

Kenali 7 tanda oli transmisi manual mobil harus diganti, mulai dari persneling keras, suara dengung girboks hingga perpindahan gigi sulit.

Jangan Asal Ganti Oli Mesin Sendiri! Ini 3 Kesalahan yang Bisa Merusak Komponen Mobil

Jangan Asal Ganti Oli Mesin Sendiri! Ini 3 Kesalahan yang Bisa Merusak Komponen Mobil

Mau ganti oli mesin mobil sendiri di rumah? Hindari tiga kesalahan ini, mulai dari memakai kompresor hingga mengisi oli berlebihan.

5 Tanda Oli Transmisi Manual Mobil Harus Diganti, Kenali Gejalanya Sebelum Girbox Rusak

5 Tanda Oli Transmisi Manual Mobil Harus Diganti, Kenali Gejalanya Sebelum Girbox Rusak

Kenali 5 tanda oli transmisi manual mobil harus diganti, mulai dari tuas sulit dipindahkan, suara dengungan kasar, hingga gigi sering loncat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer