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Otomotif

Mini Cooper Countryman S 2017, SUV Premium Eropa Bermesin Turbo dengan Harga Rp400 Jutaan

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Penulis: Yosep Awaludin
Kolase memukau dari Mini Cooper Countryman S 2017 yang menampilkan postur gagah eksterior khas SUV premium Eropa. (Foto: YouTube : @Benz Spencer Hoky
Kolase memukau dari Mini Cooper Countryman S 2017 yang menampilkan postur gagah eksterior khas SUV premium Eropa. (Foto: YouTube : @Benz Spencer Hoky

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RADAR BOGOR – Mini Cooper Countryman S keluaran 2017 menjadi salah satu pilihan menarik bagi pencinta SUV kompak premium yang menginginkan perpaduan desain ikonik, kenyamanan, dan performa mesin bertenaga.

Berbeda dari model Mini pada umumnya yang identik dengan dimensi mungil, Mini Cooper Countryman S hadir dengan bodi lebih besar serta kabin yang menawarkan ruang lebih lega.

Mobil asal Eropa ini tidak hanya mengandalkan tampilan stylish, tetapi juga dibekali berbagai fitur modern untuk menunjang kebutuhan berkendara sehari-hari maupun perjalanan bersama keluarga.

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Keunggulan tersebut semakin menarik karena unit yang diulas melalui kanal YouTube Benz Spencer Hoky memiliki catatan jarak tempuh relatif rendah.

Dengan kondisi tersebut, Mini Cooper Countryman S 2017 menjadi salah satu alternatif SUV premium bekas yang patut dipertimbangkan.

Eksterior Lebih Bongsor dengan Ground Clearance Tinggi

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Dari sisi tampilan, Mini Cooper Countryman S tetap mempertahankan karakter desain khas Mini dengan bentuk membulat yang ikonik.

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Namun, dimensinya dibuat lebih besar sekitar 20 sentimeter dibandingkan model Mini standar.

Postur bodinya yang lebih jangkung membuat mobil ini memiliki tampilan layaknya SUV perkotaan.

Ground clearance yang cukup tinggi juga memberikan keuntungan ketika melewati jalan bergelombang maupun polisi tidur.

Unit berkelir silver yang diulas tampil elegan dengan sejumlah fitur modern. Salah satunya adalah power back door atau pintu bagasi elektrik yang sudah dilengkapi sensor kaki.

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Editor : Yosep Awaludin
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