Kampas Rem Mitsubishi Xpander Aus di 50.000 Km, Begini Cara Menggantinya Tanpa ke Bengkel

RADAR BOGOR – Sistem pengereman menjadi salah satu komponen penting pada mobil yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama ketika kendaraan sudah menempuh jarak puluhan ribu kilometer.

Salah satu bagian yang perlu diperiksa adalah kampas rem belakang, khususnya pada mobil yang masih menggunakan sistem pengereman tromol.

Pada Mitsubishi Xpander, baik model generasi lama maupun Xpander Cross, kampas rem belakang umumnya mulai mengalami penipisan ketika jarak tempuh kendaraan mendekati 50.000 kilometer.

Advertisement Terlebih, mobil bertransmisi otomatis memiliki potensi keausan kampas rem yang lebih cepat karena karakteristik penggunaannya.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, kemampuan pengereman kendaraan bisa menurun.

Bahkan, kampas rem yang sudah terlalu tipis berisiko menyebabkan gesekan langsung antarkomponen hingga merusak permukaan mangkuk tromol.

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Mengacu pada panduan teknis yang dibagikan melalui kanal YouTube Kurniadi Channel, pemilik Mitsubishi Xpander sebenarnya bisa melakukan penggantian kampas rem tromol belakang secara mandiri di rumah.

Cara ini dapat menjadi alternatif untuk menghemat pengeluaran perawatan kendaraan, selama proses pengerjaan dilakukan dengan benar dan memperhatikan aspek keselamatan.

Berikut tahapan mengganti kampas rem belakang Mitsubishi Xpander yang perlu diketahui.

1. Persiapkan Kendaraan dan Lepaskan Tromol Rem

Langkah pertama adalah memastikan mobil berada di permukaan yang rata dan aman.