Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

Kampas Rem Mitsubishi Xpander Aus di 50.000 Km, Begini Cara Menggantinya Tanpa ke Bengkel

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Tahapan praktis penggantian kampas rem tromol belakang Mitsubishi Xpander. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)
Tahapan praktis penggantian kampas rem tromol belakang Mitsubishi Xpander. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)

Advertisement

RADAR BOGOR – Sistem pengereman menjadi salah satu komponen penting pada mobil yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama ketika kendaraan sudah menempuh jarak puluhan ribu kilometer.

Salah satu bagian yang perlu diperiksa adalah kampas rem belakang, khususnya pada mobil yang masih menggunakan sistem pengereman tromol.

Pada Mitsubishi Xpander, baik model generasi lama maupun Xpander Cross, kampas rem belakang umumnya mulai mengalami penipisan ketika jarak tempuh kendaraan mendekati 50.000 kilometer.

Advertisement

Terlebih, mobil bertransmisi otomatis memiliki potensi keausan kampas rem yang lebih cepat karena karakteristik penggunaannya.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, kemampuan pengereman kendaraan bisa menurun.

Bahkan, kampas rem yang sudah terlalu tipis berisiko menyebabkan gesekan langsung antarkomponen hingga merusak permukaan mangkuk tromol.

Advertisement

Baca Juga: Punya Kartu KKS, Cek Status Kepesertaan Bansos Tahap 4 dengan 2 Cara Ini

Mengacu pada panduan teknis yang dibagikan melalui kanal YouTube Kurniadi Channel, pemilik Mitsubishi Xpander sebenarnya bisa melakukan penggantian kampas rem tromol belakang secara mandiri di rumah.

Cara ini dapat menjadi alternatif untuk menghemat pengeluaran perawatan kendaraan, selama proses pengerjaan dilakukan dengan benar dan memperhatikan aspek keselamatan.

Berikut tahapan mengganti kampas rem belakang Mitsubishi Xpander yang perlu diketahui.

1. Persiapkan Kendaraan dan Lepaskan Tromol Rem

Langkah pertama adalah memastikan mobil berada di permukaan yang rata dan aman.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Mitsubishi Destinator 2026 Siap Goyang Pasar SUV, Mesin Turbo dan Kabin Mewah Jadi Andalan

Mitsubishi Destinator 2026 Siap Goyang Pasar SUV, Mesin Turbo dan Kabin Mewah Jadi Andalan

Mitsubishi Destinator 1.5 Ultimate Premium 2026 hadir sebagai SUV 7-seater Rp400 jutaan dengan mesin turbo 164 PS, kabin mewah, dan fitur AD

Mitsubishi Xpander Ultimate 2026 Dibekali Kamera 360 Derajat dan 6 Airbag, Ini Keunggulannya

Mitsubishi Xpander Ultimate 2026 Dibekali Kamera 360 Derajat dan 6 Airbag, Ini Keunggulannya

Mitsubishi Xpander Ultimate 2026 menawarkan mesin 1.500 cc MIVEC, kamera 360 derajat, enam airbag, dan fitur premium, harga lebih hemat.

Mitsubishi Xforce Hybrid Tembus 28,4 Km/L, Tenaga Motor Listrik 116 HP dan Kabin Senyap

Mitsubishi Xforce Hybrid Tembus 28,4 Km/L, Tenaga Motor Listrik 116 HP dan Kabin Senyap

Mitsubishi Xforce Hybrid mencatat konsumsi BBM 28,4 km/liter dalam pengujian Moladin. Simak tenaga motor listrik, fitur, dan kenyamanannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer