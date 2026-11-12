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Otomotif

KTM Rombak Besar 450 SX-F dan 250 SX-F 2027, Siap Mengguncang Dunia Motocross

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Penulis: Yosep Awaludin
Motor motocross andalan KTM ini mendapatkan mesin yang diklaim menghasilkan tenaga hingga 63,8 HP. (Foto: Google)
Motor motocross andalan KTM ini mendapatkan mesin yang diklaim menghasilkan tenaga hingga 63,8 HP. (Foto: Google)

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RADAR BOGOR – Pabrikan sepeda motor asal Austria, KTM, menghadirkan penyegaran besar pada dua motor motocross andalannya, yakni KTM 450 SX-F Factory Edition dan KTM 250 SX-F Factory Edition model 2027.

Kedua motor edisi khusus tersebut mendapatkan sejumlah peningkatan signifikan, mulai dari sektor mesin, konstruksi rangka, suspensi, hingga desain ergonomi.

Berbagai pembaruan ini dirancang untuk meningkatkan performa sekaligus memberikan kendali lebih optimal saat menghadapi lintasan motocross dengan karakter ekstrem.

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Dikutip dari kanal YouTube @AS3Performance, kedua model tersebut diperkenalkan pada 3 November 2026.

Pengembangannya turut mengacu pada pengalaman serta masukan dari tim balap KTM yang berlaga di kompetisi MXGP dan AMA Supercross.

Kehadiran generasi terbaru Factory Edition ini sekaligus memperlihatkan arah pengembangan teknologi KTM untuk keluarga motor motocross SX-F pada masa mendatang.

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Mesin KTM 450 SX-F Factory Edition 2027 Makin Bertenaga

Salah satu pembaruan paling menarik hadir pada KTM 450 SX-F Factory Edition 2027.

Motor motocross kelas 450 cc ini mendapatkan penyempurnaan pada sektor dapur pacu dan sistem knalpot untuk menghasilkan performa yang lebih optimal.

Tenaga maksimalnya diklaim mencapai 63,8 HP pada putaran mesin 10.000 rpm. Sementara itu, torsi puncaknya menyentuh angka 52 Nm pada 7.000 rpm.

Tidak hanya melakukan pembaruan mekanis, KTM juga menyempurnakan sistem ECU serta pengaturan suplai bahan bakar.

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Editor : Yosep Awaludin
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