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Otomotif

Jangan Tunggu Cakram Motor Rusak, Ini Penyebab Kampas Rem Cepat Aus dan Cara Merawatnya

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi kampas rem aus tanpa alur pembuangan kotoran. (YouTube @beyechannel)
Ilustrasi kampas rem aus tanpa alur pembuangan kotoran. (YouTube @beyechannel)

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RADAR BOGOR – Kondisi kampas rem motor ternyata tidak cukup dinilai hanya dari ketebalan material geseknya.

Meski masih terlihat tebal, kampas rem yang sudah kehilangan alur pembuangan kotoran tetap berpotensi mempercepat kerusakan piringan cakram.

Masalah kampas rem ini kerap tidak disadari pemilik sepeda motor. Awalnya, pengereman mungkin masih terasa normal.

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Namun, seiring pemakaian, gesekan antara kampas dan piringan cakram dapat menimbulkan suara kasar, goresan, hingga membentuk cekungan pada permukaan cakram.

Salah satu penyebab kerusakan paling umum adalah kampas rem yang sudah habis.

Ketika material gesek terkikis seluruhnya, pelat besi penopang kampas atau backing plate akan bersentuhan langsung dengan piringan cakram.

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Gesekan ant logam tersebut menghasilkan panas dan mempercepat pengikisan permukaan cakram.

Jika terus dibiarkan, kerusakan bisa semakin parah dan mengganggu kinerja pengereman.

Selain kampas yang sudah tipis, kondisi alur pada permukaan kampas juga memiliki peran penting dalam menjaga keawetan komponen pengereman.

Kanal YouTube otomotif Beye Channel mengulas sejumlah penyebab piringan cakram motor mengalami keausan hingga membentuk cekungan.

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Editor : Yosep Awaludin
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