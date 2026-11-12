Pemilik Innova Reborn dan Fortuner VRZ Wajib Tahu, Berikut Cara Ganti Filter Solar Sendiri

RADAR BOGOR – Pemilik mobil diesel seperti Toyota Innova Reborn dan Toyota Fortuner VRZ perlu memperhatikan kondisi filter solar agar performa mesin tetap optimal.

Komponen ini memiliki peran penting dalam menyaring kotoran dan kandungan air dari bahan bakar sebelum dialirkan menuju sistem injeksi.

Jika filter solar terlambat untuk diganti, aliran bahan bakar menuju mesin bisa terganggu.

Advertisement Dampaknya, tarikan mobil terasa berat atau ngempos, tenaga mesin menurun, bahkan dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan risiko kerusakan pada injektor yang biaya penggantiannya relatif mahal.

Dikutip dari panduan perawatan di kanal YouTube Kurniadi Channel, penggantian filter solar dianjurkan dilakukan setiap 8.000 hingga 10.000 kilometer, terutama bagi kendaraan yang menggunakan bahan bakar Biosolar. Penggantian juga dapat disesuaikan dengan jadwal servis dan pergantian oli mesin.

Proses mengganti filter solar sebenarnya dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Namun, pemilik kendaraan harus memahami urutan pengerjaan serta memperhatikan beberapa bagian penting agar tidak terjadi kebocoran maupun gangguan pada sistem bahan bakar.

Berikut tahapan mengganti filter solar pada Toyota Innova Reborn dan Fortuner VRZ yang perlu diperhatikan.

1. Persiapkan Peralatan dan Perhatikan Posisi Tanda Panah

Sebelum mulai membongkar fuel filter housing atau rumah filter solar, ada satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan, yakni memperhatikan posisi tanda panah pada setiap bagian komponen.

Pastikan posisi tanda panah pada bodi rumah filter, cincin pengunci (housing ring), dan bagian atas (upper housing) berada dalam satu garis lurus secara vertikal.

Sebaiknya, tandai atau dokumentasikan posisi awal sebelum pembongkaran dilakukan. Ketiga tanda tersebut harus kembali sejajar ketika komponen dipasang ulang.