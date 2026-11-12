Knalpot Motor Berisik? Ternyata Bisa Ditambal Pakai Lakban Aluminium, Begini Caranya

RADAR BOGOR – Kebocoran pada pipa leher knalpot sepeda motor bisa menyebabkan suara mesin berubah menjadi lebih bising, disertai desisan hingga letupan saat kendaraan digunakan.

Masalah ini sering terjadi akibat kondisi pipa knalpot yang mulai keropos dan berlubang setelah terpapar air serta kotoran jalanan dalam waktu lama.

Bagian leher knalpot yang berada di bawah mesin memang cukup rentan mengalami korosi.

Advertisement Cipratan air hujan, lumpur, dan debu yang menempel dapat mempercepat proses pengikisan material logam, terutama jika motor sering digunakan dalam berbagai kondisi cuaca.

Selain itu, perubahan suhu ekstrem akibat paparan panas gas buang secara berulang turut memengaruhi kondisi permukaan pipa.

Apabila tidak segera ditangani, karat dapat semakin meluas hingga membentuk lubang yang menyebabkan gas buang keluar sebelum mencapai saluran pembuangan dan peredam.

Menanggapi persoalan tersebut, kanal YouTube otomotif TUKANG AB membagikan alternatif penanganan kebocoran pipa leher knalpot menggunakan lakban aluminium khusus tahan panas.

Metode ini dapat menjadi pilihan penanganan sementara untuk kebocoran kecil sebelum dilakukan perbaikan permanen di bengkel, baik melalui pengelasan maupun penggantian komponen.

Berikut tahapan menambal pipa leher knalpot motor menggunakan lakban aluminium seperti diperlihatkan dalam video tersebut.

1. Kenali Dampak Kebocoran pada Pipa Leher Knalpot

Pipa leher knalpot merupakan bagian penting dari sistem pembuangan yang dirancang dengan ukuran dan konstruksi tertentu sesuai karakteristik mesin.