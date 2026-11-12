Bentley Brooklands Turbo 1996, Sedan Mewah Eks KTT ASEAN dengan Mesin V8 6.750 CC

RADAR BOGOR – Dunia otomotif klasik memiliki sejumlah mobil yang bukan sekadar menawarkan kemewahan, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan eksklusivitas tinggi.

Salah satunya Bentley Brooklands Turbo 1996, sedan premium asal Inggris yang pernah menjadi bagian dari armada kendaraan dalam penyelenggaraan KTT ASEAN 1996.

Mobil ini menjadi representasi kemewahan otomotif Inggris pada era 1990-an. Selain mengandalkan konstruksi buatan tangan (hand-built), Bentley Brooklands juga menawarkan karakter desain aristokrat, interior berkelas, serta performa mesin besar yang menjadi ciri khas pabrikan tersebut.

Advertisement Keberadaan Brooklands pada masanya juga memiliki arti penting bagi perjalanan Bentley.

Model ini menjadi salah satu produk yang membantu mempertahankan eksistensi merek tersebut di tengah tekanan industri otomotif, dengan menggabungkan kemewahan yang identik dengan Rolls-Royce Silver Spirit dan karakter berkendara khas Bentley.

Melalui ulasan mendalam di kanal YouTube Motomobi, berbagai keistimewaan Bentley Brooklands Turbo 1996 kembali diperlihatkan.

Mulai dari desain eksterior, detail interior, hingga teknologi mesin yang membuat sedan klasik ini tetap menarik perhatian para kolektor dan penggemar otomotif.

Eksterior Bentley Brooklands Turbo 1996 Tampilkan Kemewahan Khas Inggris

Dari sisi tampilan, Bentley Brooklands langsung memperlihatkan karakter sedan aristokrat melalui dimensi bodinya yang besar dan proporsional.

Khusus varian Long Wheel Base (LWB), panjang kendaraan ini mendekati 5,3 meter sehingga memberikan kesan gagah ketika melintas di jalan raya.

Bagian depan dihiasi gril besar berbahan aluminium solid yang menjadi salah satu identitas desain Bentley.