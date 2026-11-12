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Otomotif

Kawasaki Ninja H2 Carbon 2027 Dapat Upgrade Besar, Kompresi Mesin Naik Jadi 11,2:1

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Penulis: Yosep Awaludin
Motor supercharged 998 cc ini hadir dengan peningkatan rasio kompresi, sistem knalpot lebih ringan, serta kaliper rem Brembo Hypure. (Foto: Google)
Motor supercharged 998 cc ini hadir dengan peningkatan rasio kompresi, sistem knalpot lebih ringan, serta kaliper rem Brembo Hypure. (Foto: Google)

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RADAR BOGOR  – Kawasaki menghadirkan sejumlah pembaruan pada motor hypersport andalannya, Ninja H2 Carbon, untuk model tahun 2027.

Tak sekadar mendapat penyegaran desain, motor bermesin supercharged ini juga mengalami peningkatan pada sektor mesin, sistem pengereman, serta teknologi elektronik.

Diperkenalkan pada 3 November 2026, Kawasaki Ninja H2 Carbon 2027 tetap mengandalkan mesin empat silinder segaris berkapasitas 998 cc yang dilengkapi supercharger.

Sejumlah penyempurnaan dilakukan untuk menghadirkan karakter akselerasi lebih responsif, khususnya pada putaran mesin rendah hingga menengah.

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Mesin Supercharged 998 cc Kawasaki Ninja H2 Carbon 2027 Ditingkatkan

Perubahan paling menonjol pada Ninja H2 Carbon 2027 terdapat di sektor dapur pacu. Kawasaki menaikkan rasio kompresi mesin dari sebelumnya 8,5:1 menjadi 11,2:1.

Penyempurnaan tidak berhenti pada rasio kompresi. Pabrikan asal Jepang tersebut turut melakukan penyesuaian pada komponen supercharger, sistem saluran udara masuk, ruang bakar, profil camshaft, hingga perbandingan final gear.

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Rangkaian perubahan tersebut bertujuan meningkatkan torsi, terutama ketika mesin bekerja pada putaran rendah sampai menengah.

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Kawasaki secara khusus menyoroti karakter akselerasi yang lebih kuat pada rentang 4.000 hingga 7.000 rpm.

Selain itu, respons bukaan gas diklaim semakin baik tanpa menghilangkan karakter tenaga mesin pada putaran tinggi.

Sistem pembuangan juga memperoleh pembaruan melalui penggunaan desain knalpot yang lebih kompak dan ringan.

Sementara itu, perbandingan final gear diubah dari 44/18 menjadi 44/17 untuk memberikan sensasi akselerasi yang lebih kuat.

Jadi Kawasaki Pertama yang Menggunakan Kaliper Brembo Hypure

Pembaruan berikutnya menyasar sistem pengereman. Kawasaki kini membekali Ninja H2 Carbon 2027 dengan kaliper depan Brembo Hypure.

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Penggunaan komponen tersebut menjadi perhatian tersendiri karena Kawasaki menyebut Ninja H2 Carbon 2027 sebagai model motor pertamanya yang mengadopsi kaliper generasi terbaru Brembo tersebut.

Brembo Hypure dikembangkan dengan konstruksi yang ringan sekaligus kaku. Rancangannya ditujukan untuk menghasilkan daya pengereman yang kuat dan konsisten.

Pengelolaan panas pada kaliper tersebut juga dirancang agar kinerjanya tetap terjaga ketika motor digunakan dalam kondisi berkendara dengan tuntutan pengereman tinggi.

Di bagian kokpit, Kawasaki memperbarui panel instrumen dengan layar TFT berwarna yang memiliki tampilan lebih modern.

Pengendara juga dapat menghubungkan smartphone melalui aplikasi RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE.

Fitur Elektronik Kawasaki Ninja H2 Carbon 2027 Makin Canggih

Sektor teknologi elektronik turut mendapatkan sejumlah peningkatan. Kawasaki memperbarui sistem Kawasaki Traction Control (KTRC) yang kini menyediakan lima pilihan mode pengaturan.

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Fitur Kawasaki Launch Control Mode (KLCM) juga mengalami penyempurnaan untuk mendukung proses akselerasi saat motor mulai melaju.

Ninja H2 Carbon 2027 turut dibekali Integrated Riding Modes, yakni sistem yang menggabungkan pengaturan kontrol traksi dengan karakter tenaga mesin.

Pengendara dapat memilih sejumlah mode berkendara, mulai dari Sport, Road, Rain, hingga Rider.

Khusus mode Rider, pengaturan dapat disesuaikan dengan preferensi masing-masing pengguna.

Fitur pendukung lainnya meliputi Electronic Cruise Control dan heated grips atau pemanas pada bagian setang.

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Editor : Yosep Awaludin
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