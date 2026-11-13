Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

Toyota GR Corolla 2026 Makin Beringas! Mesin 304 PS, Transmisi Otomatis 8-Speed

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Transformasi total Toyota GR Corolla AT Facelift 2026 memadukan eksterior depan berbalut livery Gazoo Racing dengan bumper kustom dan kap mesin berventilasi aktif. (Foto: YouTube @ Kendara)
Transformasi total Toyota GR Corolla AT Facelift 2026 memadukan eksterior depan berbalut livery Gazoo Racing dengan bumper kustom dan kap mesin berventilasi aktif. (Foto: YouTube @ Kendara)

Advertisement

RADAR BOGOR – Toyota GR Corolla AT Facelift 2026 hadir sebagai hatchback berperforma tinggi yang menawarkan perpaduan tenaga buas, desain agresif, dan kenyamanan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Mobil sport besutan Toyota Gazoo Racing ini semakin menarik perhatian setelah mendapatkan opsi transmisi otomatis 8-percepatan serta tampil dengan livery Toyota Gazoo Racing Indonesia.

Keistimewaan mobil tersebut diulas secara mendalam melalui tayangan di kanal YouTube Kendara.

Advertisement

Sebagai salah satu model high performance global, Toyota GR Corolla facelift tidak hanya mengandalkan mesin bertenaga besar, tetapi juga dibekali sejumlah perangkat aerodinamika dan teknologi pendukung yang mengadopsi karakter kendaraan balap.

Kombinasi tersebut membuat mobil ini memiliki kemampuan untuk diajak melibas lintasan sirkuit, sekaligus tetap praktis ketika digunakan menghadapi aktivitas berkendara di jalan perkotaan.

Eksterior Toyota GR Corolla Facelift Lebih Agresif dengan Bumper Sporty

Advertisement

Perubahan paling mencolok terlihat pada bagian eksterior yang dirancang untuk memperkuat karakter sporty khas keluarga GR.

Baca Juga: ‎Gaya Gen Z Kelola UMKM, Sanoomi Jajan Maksimalkan Teknologi Digital untuk Perluas Pasar

Toyota GR Corolla facelift mengusung bumper depan kustom dengan desain agresif, dilengkapi lubang brake duct fungsional yang berperan membantu menjaga suhu sistem pengereman.

Tampilan bagian depan semakin tegas melalui penggunaan gril berlogo GR. Sementara itu, sektor kap mesin mendapatkan sentuhan power bonnet dengan lubang ventilasi aktif yang berfungsi mengalirkan udara panas keluar dari ruang mesin.

Beralih ke bagian kaki-kaki, mobil ini menggunakan velg berwarna hitam berukuran 18 inci.

Perangkat tersebut dipadukan dengan rem cakram berukuran besar berjenis slotted disc serta kaliper berwarna merah yang dihiasi logo GR.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Daihatsu Terios 2013 Disulap Jadi Mobil Ceper Ekstrem, Gardan Toyota Cressida Bikin Melongo

Daihatsu Terios 2013 Disulap Jadi Mobil Ceper Ekstrem, Gardan Toyota Cressida Bikin Melongo

Daihatsu Terios 2013 dimodifikasi ekstrem bergaya stance dengan camber minus 14, suspensi udara, gardan Toyota Cressida, dan interior BMW F1

Bukan Maung Garuda RI 2, Gibran Tinggalkan Istana Wapres dengan Toyota Innova Zenix

Bukan Maung Garuda RI 2, Gibran Tinggalkan Istana Wapres dengan Toyota Innova Zenix

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat meninggalkan Istana Wapres menggunakan Toyota Innova Zenix, bukan mobil Maung Garuda RI 2.

Tarikan Toyota Innova Bensin Mulai Berat? Ini 5 Penyebab dan Cara Mengatasinya

Tarikan Toyota Innova Bensin Mulai Berat? Ini 5 Penyebab dan Cara Mengatasinya

Tarikan Toyota Innova bensin terasa berat dan kurang bertenaga? Kenali 5 penyebabnya, mulai dari busi, filter udara hingga fuel filter.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer