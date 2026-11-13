Toyota GR Corolla 2026 Makin Beringas! Mesin 304 PS, Transmisi Otomatis 8-Speed

RADAR BOGOR – Toyota GR Corolla AT Facelift 2026 hadir sebagai hatchback berperforma tinggi yang menawarkan perpaduan tenaga buas, desain agresif, dan kenyamanan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Mobil sport besutan Toyota Gazoo Racing ini semakin menarik perhatian setelah mendapatkan opsi transmisi otomatis 8-percepatan serta tampil dengan livery Toyota Gazoo Racing Indonesia.

Keistimewaan mobil tersebut diulas secara mendalam melalui tayangan di kanal YouTube Kendara.

Advertisement Sebagai salah satu model high performance global, Toyota GR Corolla facelift tidak hanya mengandalkan mesin bertenaga besar, tetapi juga dibekali sejumlah perangkat aerodinamika dan teknologi pendukung yang mengadopsi karakter kendaraan balap.

Kombinasi tersebut membuat mobil ini memiliki kemampuan untuk diajak melibas lintasan sirkuit, sekaligus tetap praktis ketika digunakan menghadapi aktivitas berkendara di jalan perkotaan.

Eksterior Toyota GR Corolla Facelift Lebih Agresif dengan Bumper Sporty

Advertisement Perubahan paling mencolok terlihat pada bagian eksterior yang dirancang untuk memperkuat karakter sporty khas keluarga GR.

Toyota GR Corolla facelift mengusung bumper depan kustom dengan desain agresif, dilengkapi lubang brake duct fungsional yang berperan membantu menjaga suhu sistem pengereman.

Tampilan bagian depan semakin tegas melalui penggunaan gril berlogo GR. Sementara itu, sektor kap mesin mendapatkan sentuhan power bonnet dengan lubang ventilasi aktif yang berfungsi mengalirkan udara panas keluar dari ruang mesin.

Beralih ke bagian kaki-kaki, mobil ini menggunakan velg berwarna hitam berukuran 18 inci.

Perangkat tersebut dipadukan dengan rem cakram berukuran besar berjenis slotted disc serta kaliper berwarna merah yang dihiasi logo GR.