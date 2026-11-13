Kove 650RR Siap Mengaspal 2027, Sportbike 645 cc dengan Teknologi Kelas Balap

RADAR BOGOR — Persaingan motor sport kelas menengah semakin menarik dengan kehadiran Kove 650RR yang diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026.

Pabrikan sepeda motor asal China tersebut menghadirkan sportbike bermesin empat silinder berkapasitas 645 cc yang menawarkan performa tinggi serta dilengkapi teknologi elektronik modern.

Dikutip dari kanal YouTube @ScChannelBG, Kove 650RR dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara berkarakter balap tanpa mengesampingkan kebutuhan penggunaan di jalan raya.

Advertisement Sejumlah teknologi unggulan turut disematkan di Kove 650RR, mulai dari sistem throttle elektronik, bidirectional quickshifter, hingga Cornering ABS.

Kehadiran model ini menjadi langkah Kove untuk memperkuat persaingan di segmen sportbike menengah yang selama ini diisi berbagai produk dengan karakter performa tinggi.

Mesin 645 cc Empat Silinder Kove 650RR Bertenaga 109 HP

Advertisement Salah satu keunggulan utama Kove 650RR terletak pada sektor dapur pacu. Motor sport ini mengandalkan mesin empat silinder segaris berkapasitas 645 cc yang sudah menggunakan sistem pendingin cairan, konfigurasi DOHC, serta 16 katup.

Mengacu pada spesifikasi versi Eropa, mesin tersebut mampu memproduksi tenaga maksimal hingga 80 kW atau setara sekitar 109 HP pada putaran 13.000 rpm. Adapun torsi puncaknya mencapai 60 Nm yang tersedia pada 11.000 rpm.

Seluruh tenaga mesin disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan. Untuk meningkatkan respons dan kemudahan pengendalian, Kove turut menyematkan teknologi ride-by-wire yang terintegrasi dengan tiga pilihan mode berkendara.

Pengendara dapat menyesuaikan karakter motor melalui mode Standard, Sport, dan Custom sesuai kebutuhan maupun kondisi perjalanan.

Menariknya, Kove 650RR juga sudah dilengkapi bidirectional quickshifter. Fitur tersebut memungkinkan perpindahan gigi ke atas maupun ke bawah tanpa harus menarik tuas kopling secara konvensional.