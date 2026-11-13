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Otomotif

Aki Mobil Baru Sudah Tekor Setelah 2 Hari? Cek Cara Menemukan Penyebabnya

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Penulis: Yosep Awaludin
Tahapan praktis mendeteksi kebocoran arus listrik penyebab aki mobil cepat tekor. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)
Tahapan praktis mendeteksi kebocoran arus listrik penyebab aki mobil cepat tekor. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)

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RADAR BOGOR – Aki mobil yang mendadak tekor meskipun baru diganti bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sistem kelistrikan kendaraan.

Terlebih jika mobil masih sulit distarter setelah terparkir selama satu hingga dua hari. Kondisi tersebut patut dicurigai sebagai gejala kebocoran arus listrik atau parasitic drain.

Masalah aki mobil ini kerap membuat pemilik kendaraan mengira aki mengalami kerusakan. 

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Padahal, penyebab sebenarnya bisa berasal dari komponen kelistrikan yang terus mengonsumsi daya secara berlebihan meskipun mesin dan kontak mobil sudah dalam keadaan mati.

Dikutip dari panduan teknis kanal YouTube Tips Otomotif Channel, kebocoran arus listrik sebenarnya dapat diperiksa secara mandiri menggunakan alat sederhana, yakni multimeter.

Dalam kondisi normal, sejumlah perangkat kendaraan seperti alarm, jam digital, dan sistem audio tetap membutuhkan aliran listrik meskipun kunci kontak berada pada posisi off.

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Konsumsi daya tersebut merupakan arus standby yang umumnya berada di kisaran 0,01 hingga 0,02 Ampere.

Namun, apabila hasil pengukuran menunjukkan angka melebihi 0,1 Ampere, pemilik kendaraan perlu mewaspadai adanya konsumsi arus listrik yang tidak normal.

Cara Mengecek Kebocoran Arus Aki Mobil Menggunakan Multimeter

Langkah pertama untuk mendeteksi kebocoran arus adalah memastikan mesin dan kunci kontak mobil dalam kondisi mati.

Setelah itu, lepaskan kabel pada kutub negatif aki menggunakan kunci ukuran 10. Pastikan proses dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi hubungan pendek pada sistem kelistrikan.

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Editor : Yosep Awaludin
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