Toyota Hiace Premio Disulap Jadi Limusin Mewah, Ada Jok Pijat Elektrik dan Smart TV 32 Inci

RADAR BOGOR – Toyota Hiace Premio tidak lagi sekadar dikenal sebagai kendaraan komersial untuk perjalanan wisata maupun transportasi penumpang.

Melalui sentuhan modifikasi bengkel lokal, mobil van ini berhasil bertransformasi menjadi kendaraan mewah dengan fasilitas setara kabin kelas bisnis pesawat terbang.

Modifikasi tersebut diperlihatkan melalui tayangan di kanal YouTube Garudajaya Modifikasi.

Advertisement Dikerjakan oleh workshop Garuda Jaya di Semarang, Toyota Hiace Premio ini mendapatkan perubahan menyeluruh, mulai dari eksterior hingga interior.

Mengusung konsep klasik dengan dominasi warna terracotta, kendaraan ini dibekali beragam fasilitas premium untuk menunjang kenyamanan penumpang.

Mulai dari kursi elektrik dengan fitur pijat, Smart TV berukuran 32 inci, kulkas mini, hingga sistem hiburan dan kelistrikan modern.

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Hasil modifikasi tersebut membuat Toyota Hiace Premio tampil sebagai kendaraan eksklusif yang tidak hanya cocok untuk perjalanan dalam kota, tetapi juga dirancang memberikan kenyamanan maksimal ketika menempuh perjalanan jarak jauh.

Eksterior Toyota Hiace Premio Menggunakan Body Kit Grand Ace Style

Perubahan pertama terlihat pada tampilan luar yang kini jauh berbeda dari Toyota Hiace Premio standar.

Bengkel Garuda Jaya menghadirkan body kit kustom bergaya Grand Ace World untuk memberikan kesan lebih elegan sekaligus memperkuat karakter mewah kendaraan.

Menariknya, modifikasi tersebut tetap memperhatikan aspek fungsionalitas. Tidak seperti sejumlah kendaraan modifikasi yang menggunakan ground clearance terlalu rendah, Toyota Hiace Premio ini masih mempertahankan jarak bodi ke permukaan tanah sekitar 20 sentimeter.