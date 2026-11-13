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Otomotif

Jangan Abaikan Pedal Rem Mobil yang Terasa Bergetar, Simak Penyebab dan Solusinya

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Penulis: Yosep Awaludin
Proses penanganan masalah pedal rem bergetar pada kendaraan. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)
Proses penanganan masalah pedal rem bergetar pada kendaraan. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)

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RADAR BOGOR – Getaran pada pedal rem mobil ketika pengemudi melakukan pengereman, terutama saat kendaraan melaju di atas 60 km/jam, tidak boleh dianggap sebagai gangguan biasa.

Sensasi pedal rem yang terasa berdenyut, naik-turun, atau jendul-jendul dapat membuat pengemudi tidak nyaman sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan berkendara.

Selain mengganggu kenyamanan, kondisi pedal rem tersebut juga bisa memengaruhi kestabilan kendaraan ketika kecepatan mulai dikurangi. 

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Pengemudi bahkan dapat merasakan pedal rem menjadi lebih keras dan daya pengereman seolah berkurang atau kurang pakem.

Dikutip dari penjelasan teknis kanal YouTube Tips Otomotif Channel, salah satu penyebab utama munculnya gejala tersebut adalah permukaan piringan cakram rem (disc brake) roda depan yang sudah tidak rata atau mengalami gelombang.

Ada beberapa faktor yang dapat memicu kerusakan tersebut. Berikut penyebab pedal rem mobil bergetar beserta solusi untuk mengatasinya.

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1. Kampas Rem Terlambat Diganti

Salah satu penyebab piringan cakram mengalami kerusakan adalah kampas rem yang dibiarkan menipis hingga lapisan material geseknya habis.

Ketika kondisi tersebut terjadi, bagian pelat besi pada kampas rem akan bergesekan langsung dengan permukaan cakram.

Kontak ant logam ini dapat mengikis piringan hingga menimbulkan goresan dalam dan permukaan yang tidak rata.

Jika terus dibiarkan, kondisi cakram akan semakin buruk dan berpotensi menimbulkan getaran saat pedal rem diinjak.

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Editor : Yosep Awaludin
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