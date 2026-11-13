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Otomotif

Piaggio Typhoon 125 Terbaru Punya Panel TFT, Ini Spesifikasi Mesin dan Fitur Lengkapnya

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Penulis: Yosep Awaludin
Nama skuter legendaris Typhoon kembali diperkenalkan Piaggio di EICMA 2026 dengan tampilan lebih modern. (Foto: Google)
Nama skuter legendaris Typhoon kembali diperkenalkan Piaggio di EICMA 2026 dengan tampilan lebih modern. (Foto: Google)

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RADAR BOGOR — Piaggio kembali menghadirkan skuter legendarisnya dengan sentuhan teknologi terkini, Typhoon 125.

Typhoon 125 model 2027 menawarkan perpaduan desain sporty khas generasi terdahulu dengan sejumlah pembaruan yang disesuaikan untuk kebutuhan mobilitas perkotaan.

Skutik terbaru ini diperkenalkan dalam pameran EICMA 2026 di Milan, Italia. Kehadirannya menjadi langkah Piaggio untuk menghidupkan kembali nama Typhoon sebagai salah satu model ikonik di segmen skuter perkotaan.

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Meski tampil lebih modern, karakter sporty dan praktis yang selama ini melekat pada Typhoon tetap dipertahankan.

Sejumlah pembaruan juga disematkan, mulai dari pencahayaan LED, panel instrumen digital, hingga konektivitas smartphone.

Desain Khas Typhoon dengan Tampilan Lebih Modern

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Dikutip dari kanal YouTube @RideWithAlex, Piaggio masih mempertahankan salah satu identitas desain Typhoon, yakni bentuk bagian depan menyerupai paruh atau duckbill.

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Ciri khas yang sudah melekat sejak generasi awal tersebut kini dipadukan dengan lekukan bodi yang lebih tegas sehingga memberikan kesan modern tanpa menghilangkan karakter aslinya.

Untuk mendukung penggunaan sehari-hari, Typhoon 125 dilengkapi lampu LED dan dek kaki rata yang memberikan ruang lebih praktis bagi pengendara.

Skutik ini juga menggunakan roda berukuran 14 inci, baik pada bagian depan maupun belakang.

Kombinasi tersebut dirancang untuk menunjang kestabilan saat melintasi berbagai kondisi jalan di kawasan perkotaan.

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Editor : Yosep Awaludin
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