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Otomotif

Bukan Skuter Biasa! SWM Venturo T310 ADV Punya Mesin 2 Silinder dan Tenaga 30 HP

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Penulis: Yosep Awaludin
Diperkenalkan di EICMA 2026, skuter adventure ini mengandalkan mesin 305 cc dua silinder dengan tenaga 30 HP dan torsi 27 Nm. (Foto: Google)
Diperkenalkan di EICMA 2026, skuter adventure ini mengandalkan mesin 305 cc dua silinder dengan tenaga 30 HP dan torsi 27 Nm. (Foto: Google)

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RADAR BOGOR — Pabrikan sepeda motor asal Italia, SWM, menghadirkan kejutan di ajang EICMA 2026 dengan memperkenalkan Venturo T310 ADV.

Skuter bergaya adventure ini tampil berbeda karena mengandalkan mesin dua silinder berkapasitas 305 cc yang dipadukan dengan transmisi otomatis CVT.

Kehadiran Venturo T310 ADV menjadi salah satu upaya SWM memperluas pilihan kendaraan di segmen skuter adventure.

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Model ini menggabungkan kemudahan berkendara khas skuter dengan desain serta perlengkapan yang identik dengan motor petualang.

Dikutip dari kanal YouTube @motosikalisme, SWM menyiapkan Venturo T310 ADV sebagai bagian dari jajaran produk model tahun 2027.

Mesin Dua Silinder 305 cc, Tenaga Tembus 30 HP

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Salah satu sektor yang paling menarik perhatian dari SWM Venturo T310 ADV adalah mesin yang digunakan.

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Skuter ini dibekali mesin dua silinder sejajar berkapasitas 305 cc dengan sistem pendingin cairan.

Jantung pacu tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 30 HP atau setara 22 kW pada putaran 8.500 rpm. Adapun torsi puncaknya mencapai 27 Nm pada 6.000 rpm.

Keunikan lainnya terletak pada konfigurasi mesin. Kedua silinder disusun secara horizontal dengan sudut poros engkol 180 derajat.

Tenaga yang dihasilkan mesin kemudian disalurkan melalui transmisi otomatis Continuously Variable Transmission (CVT).

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Editor : Yosep Awaludin
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