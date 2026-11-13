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Otomotif

Motor Brebet Saat Digas? Cek Celah Busi, Bisa Jadi Ini Penyebab Tenaga Mesin Menurun

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi cara menyetel celah busi menggunakan feeler gauge (Foto: Google)
Ilustrasi cara menyetel celah busi menggunakan feeler gauge (Foto: Google)

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RADAR BOGOR – Sepeda motor yang tiba-tiba kehilangan tenaga, tersendat, atau brebet ketika tuas gas diputar bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sistem pengapian.

Kondisi ini biasanya semakin terasa saat motor berakselerasi maupun ketika harus melewati jalan menanjak.

Selama ini, banyak pengendara menganggap karburator kotor atau injektor tersumbat sebagai penyebab utama motor brebet.

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Padahal, gangguan tersebut juga bisa dipicu oleh komponen kecil yang kerap luput dari pemeriksaan, yaitu celah elektroda busi.

Jarak antara kedua elektroda busi yang tidak sesuai standar, baik terlalu lebar maupun terlalu sempit, dapat memengaruhi kualitas percikan api.

Dampaknya, proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar di ruang mesin tidak berjalan maksimal.

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Kanal YouTube otomotif Panda Bewok membagikan penjelasan mengenai hubungan antara celah elektroda busi dan performa sepeda motor.

Pembahasan tersebut mencakup penyebab perubahan jarak elektroda, dampaknya terhadap sistem pengapian, hingga langkah pemeriksaan dan penyetelannya.

Berikut sejumlah hal yang perlu diketahui pemilik sepeda motor.

1. Celah Elektroda Busi Bisa Berubah Akibat Pemakaian

Celah busi merupakan jarak antara elektroda pusat (center electrode) dan elektroda massa (ground electrode).

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Editor : Yosep Awaludin
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