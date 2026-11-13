Mobil Tidak Bisa Distarter Jangan Langsung Ganti Aki, Kenali 3 Komponen Penyebabnya

RADAR BOGOR – Mobil yang mendadak sulit dihidupkan saat kunci kontak diputar atau tombol start/stop ditekan bisa menjadi masalah yang merepotkan pengemudi.

Kondisi ini sering kali langsung dikaitkan dengan aki yang sudah soak sehingga pemilik kendaraan buru-buru membeli aki baru.

Padahal, mobil yang gagal distarter tidak selalu disebabkan oleh kerusakan aki. Ada tiga komponen utama pada sistem kelistrikan dan starter yang perlu diperiksa, yakni aki, alternator atau dinamo ampere, serta dinamo starter.

Advertisement Masing-masing komponen memiliki fungsi dan gejala kerusakan yang berbeda. Dengan mengenali tanda-tandanya, pemilik kendaraan bisa melakukan pemeriksaan awal sebelum membawa mobil ke bengkel.

Berdasarkan panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, berikut cara mengenali sumber masalah ketika mobil tidak bisa distarter.

1. Periksa Kondisi Aki Mobil

Advertisement Aki atau battery menjadi komponen pertama yang perlu diperiksa ketika mesin mobil tidak mau menyala.

Sebab, aki berfungsi menyediakan energi listrik untuk mengoperasikan berbagai perangkat kendaraan, termasuk sistem starter.

Gejala aki mulai bermasalah biasanya ditandai dengan putaran dinamo starter yang terdengar berat, seperti bunyi "ngek-ngek-ngek".

Dalam kondisi yang lebih parah, pengemudi mungkin hanya mendengar suara klik tanpa disertai putaran mesin.

Untuk melakukan pemeriksaan awal, pengemudi dapat memutar kunci kontak ke posisi ON tanpa menghidupkan mesin. Perhatikan apakah terdengar suara dengungan fuel pump dari area tangki bahan bakar.